الاتحاد السعودي يمنع التعاقد مع حارس المرمى الأردني عامر شفيع

أخطر اتحاد كرة القدم السعودي أندية المملكة، بمنع التعاقد مع الحارس الأردني عامر شفيع، بعد أن رفض تمديد عقده مع نادي الفيحاء حتى نهاية الموسم.

وأعلن الفيحاء منذ يومين رفض شفيع البالغ 38 عاما تمديد عقده حتى نهاية الموسم، حيث اشترط التوقيع لمدة عام.

وأصدر اتحاد كرة القدم، قرارا في وقت سابق بمنع تعاقد أي ناد مع أي لاعب يرفض تمديد عقده حتى نهاية الموسم.

وكان المغربي وليد أزارو، المعار من الأهلي المصري، قد لقى المصير نفسه في وقت سابق، بعد أن رفض تمديد عقده مع نادي الاتفاق حتى نهاية الموسم.

وأوصى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بتمديد عقود اللاعبين التي تنتهي خلال هذه الفترة، بسبب الظرف الاستثنائي لجائحة كورونا، على أن يتم ذلك بالاتفاق بين النادي واللاعب.

اتحاد القدم في خطاب للأندية :



التفاوض او التعاقد مع الحارس الأردني عامر شفيع ممنوع ، بسبب رفضه تمديد عقده مع #الفيحاء . @ahmad2manpic.twitter.com/27xIwMYSRm — رياضة - الجزيرة (@sport_jazirah) July 30, 2020

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ولعب شفيع 168 مباراة دولية مع المنتخب الأردني، حيث يعتبر ثالث أكثر حراس المرمى في تاريخ كرة القدم العالمية خوضا للمباريات الدولية بعد السعودي محمد الدعيع (178 مباراة) والإيطالي جانلويجي بوفون (174 مباراة).

وكان شفيع محور كل الإنجازات التي حققها منتخب "النشامى"، على مدار مسيرته الدولية التي تتواصل منذ 18 عاما، ولا يزال ضمن تشكيلة الفريق حيث يحمل شارة قادة الفريق.

المصدر: "وسائل إعلام سعودية"