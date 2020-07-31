ريال مدريد وبرشلونة يكشفان عن قمصانهم الجديدة (صور)
كشف نادي ريال مدريد الإسباني عبر موقعه الرسمي اليوم الجمعة، عن تصميم قميصيه الأساسي والاحتياطي في الموسم المقبل 2020- 2021.
وجاء القميص الأساسي للنادي الملكي باللون الأبيض، مع وجود خطوط وردية على الجانبين، فيما جاء القميص الثاني باللون الوردي، مع وجود خطوط كحلية غامقة على الجانبين.
🚨 تنبيه جديد! 🚨— Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) July 31, 2020
🆕👕 لا شيء أقل من النجاح. نقدم لكم طقمنا الجديد من @adidasfootball!#هلا_مدريد | #ReadyForSport
وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ريال مدريد سيرتدي القميص الثاني عندما يحل ضيفا على مانشستر سيتي الإنجليزي في الـ7 من أغسطس المقبل ضمن إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
👕✌ هنا الطقم الثاني الجديد للموسم 2020-21 من @adidasfootball!— Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) July 31, 2020
👊 صنع لتحمل الضغط.#هلا_مدريد | #ReadyForSport
في المقابل، كشف نادي برشلونة اليوم الجمعة عن القميص الاحتياطي للفريق الكتالوني في الموسم المقبل، وجاء القميص باللون الأسود ويتخلله خطوط ذهبية.
🐐 Leo Messi— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 31, 2020
وسبق لبرشلونة أن أعلن في الـ14 من يوليو الجاري عن قميصه الأساسي.
🐐 Leo Messi— FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) July 14, 2020
المصدر: RT