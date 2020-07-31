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ريال مدريد وبرشلونة يكشفان عن قمصانهم الجديدة (صور)

الرياضة

ريال مدريد وبرشلونة يكشفان عن قمصانهم الجديدة (صور)
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كشف نادي ريال مدريد الإسباني عبر موقعه الرسمي اليوم الجمعة، عن تصميم قميصيه الأساسي والاحتياطي في الموسم المقبل 2020- 2021.

وجاء القميص الأساسي للنادي الملكي باللون الأبيض، مع وجود خطوط وردية على الجانبين، فيما جاء القميص الثاني باللون الوردي، مع وجود خطوط كحلية غامقة على الجانبين.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ريال مدريد سيرتدي القميص الثاني عندما يحل ضيفا على مانشستر سيتي الإنجليزي في الـ7 من أغسطس المقبل ضمن إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد وبرشلونة يكشفان عن قمصانهم الجديدة (صور)
shop.realmadrid.com

في المقابل، كشف نادي برشلونة اليوم الجمعة عن القميص الاحتياطي للفريق الكتالوني في الموسم المقبل، وجاء القميص باللون الأسود ويتخلله خطوط ذهبية.

وسبق لبرشلونة أن أعلن في الـ14 من يوليو الجاري عن قميصه الأساسي.

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المصدر: RT

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