ريال مدريد وبرشلونة يكشفان عن قمصانهم الجديدة (صور)

كشف نادي ريال مدريد الإسباني عبر موقعه الرسمي اليوم الجمعة، عن تصميم قميصيه الأساسي والاحتياطي في الموسم المقبل 2020- 2021.

وجاء القميص الأساسي للنادي الملكي باللون الأبيض، مع وجود خطوط وردية على الجانبين، فيما جاء القميص الثاني باللون الوردي، مع وجود خطوط كحلية غامقة على الجانبين.

🚨 تنبيه جديد! 🚨

🆕👕 لا شيء أقل من النجاح. نقدم لكم طقمنا الجديد من @adidasfootball!#هلا_مدريد | #ReadyForSport — Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) July 31, 2020

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ريال مدريد سيرتدي القميص الثاني عندما يحل ضيفا على مانشستر سيتي الإنجليزي في الـ7 من أغسطس المقبل ضمن إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

👕✌ هنا الطقم الثاني الجديد للموسم 2020-21 من @adidasfootball!

👊 صنع لتحمل الضغط.#هلا_مدريد | #ReadyForSport — Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) July 31, 2020

shop.realmadrid.com

في المقابل، كشف نادي برشلونة اليوم الجمعة عن القميص الاحتياطي للفريق الكتالوني في الموسم المقبل، وجاء القميص باللون الأسود ويتخلله خطوط ذهبية.

🐐 Leo Messi — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 31, 2020

وسبق لبرشلونة أن أعلن في الـ14 من يوليو الجاري عن قميصه الأساسي.

🐐 Leo Messi — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) July 14, 2020

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المصدر: RT