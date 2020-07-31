إنتر ميلان يغري ميسي براتب أعلى من راتب رونالدو

ذكرت صحيفة "لاغازيتا" الإيطالية، أن إنتر ميلان يعتزم تقديم عرض لضم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، يتخطى راتب كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس لضمه لصفوف النيراتزوري.

ويحضر إنتر عقدا لمدة 4 سنوات براتب سنوي يصل إلى 50 مليون يورو صافي من الضرائب، أي أكبر مما يحصل عليها النجم البرتغالي في فريق "السيدة العجوز" والذي يبلغ 30 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة إلى أنه باحتساب الضرائب، فإن إنتر سوف يدفع 260 مليون يورو لميسي خلال 4 سنوات.

بهذا سيحصل ميسي على أعلى راتب في مسيرته وكذلك أعلى راتب للاعب في فريق أوروبي، في حال إتمام صفقة الانتقال إلى النادي الإيطالي.

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ورغم تصريحات مدرب إنتر، أنطونيو كونتي، وكذلك تصريحات جوزيبي ماروتا، المدير الرياضي للنادي، حول صعوبة الصفقة، إلا أن هناك رغبة لدى نادي "الأفاعي" بالتعاقد مع هداف برشلونة التاريخي البالغ 33 عاما الذي يستطيع مغادرة النادي الكتالوني نهاية الموسم الجاري مجانا نظرا لوجود بند في عقده يسمح له بفسخ التعاقد في أي وقت.

وكانت تكهنات قد أثيرت حول مستقبل ميسي بالخروج من قلعة "كامب نو" بسبب أنباء تحدثت عن تدخلاته في الفريق إلى الصحافة، إلى جانب خسارة لقب الدوري الاسباني مؤخرا لصالح الغريم التقليدي ريال مدريد، أدت إلى عدم رضاه عن هيكلة نادي برشلونة وتجميد المفاوضات بشأن تجديد عقده.

المصدر: La Gazzetta dello Sport