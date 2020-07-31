"الفيفا" يضع خطة بديلة لمنح جوائز "الأفضل" بعد إلغاء الكرة الذهبية

لم يستبعد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إمكانية منح جائزة أفضل لاعب كرة قدم في العالم لعام 2020 على الرغم من وباء فيروس كورونا الذي يجتاح العالم.

وكشف متحدث باسم الاتحاد الدولي لكرة القدم أن "فيفا" يضع خطة لتقديم جوائز الأفضل عن الموسم الحالي حتى لو تمت في إطار محدود دون حفل كما جرت العادة.

وقرر الاتحاد الدولي إلغاء الحفل المقرر إقامته في سبتمبر المقبل بمدينة ميلانو الإيطالية وعدم تقديم جوائز الأفضل بالموسم الحالي بسبب خطر عدوى فيروس "كوفيد-19".

وقال المتحدث الخميس: "نحن نبحث في خيارات مختلفة بشأن كيفية المضي قدما".

ولم يتم تحديد موعد تقديم الجوائز، إلا أنه أكد أن "فيفا" يبحث عن أفضل وسيلة لتقديمها دون الإخلال بالبروتوكول الطبي.

The Best Fifa Football Awards: la Fifa réfléchit à différentes options pour l’attribution de ses prix individuels https://t.co/Qlm0neVfCnpic.twitter.com/R8VWIIV8sb — LesoirSports (@LesoirSports) July 30, 2020

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وسبق أن أبدى المدير التنفيذي لنادي بايرن ميونخ، كارل هاينز رومينيغه، اعتراضه على إلغاء جائزة الكرة الذهبية لاعتقاده أن هداف الفريق، روبرت ليفاندوفسكي، هو الأقرب للفوز بها.

وكان ليونيل ميسي، نجم برشلونة، آخر من فاز بتلك الجائزة في نسخة الموسم الماضي، التي تعتبر هي الرابعة بعد انفصال الـ"فيفا" عن جائزة "الكرة الذهبية" الخاصة بمجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.

المصدر: lesoir.be