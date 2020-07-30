بن ناصر: هدفنا التأهل لدوري الأبطال و"نخاف" من صرخات إبراهيموفيتش

أعلن الجزائري إسماعيل بن ناصر نجم خط وسط ميلان الإيطالي البالغ 22 عاما خلال مقابلة صحفية، أن هدفه التأهل مع "الروسونيري" إلى بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقال بن ناصر في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت" الإيطالية: "لقد كانت أفضل سنة في مسيرتي. لقد لعبت كثيرا وتطورت كثيرا لقد كان موسما مهما استمتعت به، سنلعب في الدوري الأوروبي وهذا أمر لطيف. سنحاول الذهاب إلى دوري أبطال اوروبا العام المقبل ونرتقي في الترتيب".

Milan, Bennacer: "Ibrahimovic cerca la perfezione, così si diventa giocatori di livello"https://t.co/Z5iIUqhau9 — skysport (@SkySport) July 30, 2020

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كما تحدث بن ناصر عن زميله في ميلان، السويدي زلاتان إبراهيموفيتش قائلا:" عندما يرتكب أي لاعب خطأ خلال تدريبات ميلان، يتلقى صرخات قوية للغاية من جانب إبرا ولكن مع ذلك هو يساعدنا كثيرا، وأثناء التدريب معه نريد أن نفعل المزيد، ولا نريد أن نفقد الكرة لحظة واحدة، ربما خوفا من صرخاته".

وأضاف: "إبراهيموفيتش يبحث دائما عن الكمال، وإذا لم تبذل أفضل ما لديك، ربما يقتلك.. هو لاعب على مستوى مميز للغاية".

يذكر أن بن ناصر لعب مع ميلان 34 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم وسجل هدفا وحيدا.

المصدر: وكالات