إصابة أول سائق في بطولة العالم للسيارت "فورمولا 1" بفيروس كورونا

بات المكسيكي سيرخيو بيريز أول سائق يصاب بفيروس كورونا المستجد منذ الانطلاق المتأخر لبطولة العالم للفورمولا واحد، وذلك حسب ما أعلن منظمو البطولة وفريقه رايسينغ بوينت.

وغاب بيريز اليوم الخميس عن المؤتمر الصحفي المخصص لجائزة بريطانيا الكبرى، المرحلة الرابعة من بطولة العالم للفورمولا 1، لوجوده في العزل الذاتي بعد نتيجة "غير حاسمة" لفحص "كوفيد-19"، بحسب ما أفاد فريقه بداية، قبل أن تأتي نتيجة الفحص المعاد إيجابية، ما سيحرمه من المشاركة في السباق الذي يقام على حلبة سيلفرستون الأحد المقبل.

BREAKING: Sergio Perez will not take part in this weekend's British Grand Prix after testing positive for COVID-19



He is self-isolating and we wish him a speedy recovery



Racing Point's driver line-up will be announced in due course pic.twitter.com/bfndFxqa9D — Formula 1 (@F1) July 30, 2020

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وأورد الحساب الرسمي للبطولة على موقع "تويتر": "لن يشارك سيرخيو بيريز في سباق جائزة بريطانيا الكبرى في نهاية الأسبوع الحالي، بعد خضوعه لفحص إيجابي لكشف كورونا"، مؤكدا أنه "يخضع لعزل ذاتي ونتمنى له التعافي سريعا".

وعلى كل المشاركين في بطولة العالم للفئة الأولى، من سائقين وطواقم وإداريين وميكانيكيين وصحافيين، الخضوع لفحوص دورية يصل عددها الإجمالي إلى خمسة آلاف أسبوعيا، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا الذي أرجأ انطلاق الموسم من مارس الماضي حتى أوائل يوليو الجاري.

وأكد منظمو البطولة أن الإعلان عن اسم السائق الثاني للفريق سيتم لاحقا.

وبات المكسيكي أول سائق يصاب بالفيروس منذ استئناف الموسم في الخامس من يوليو بسباق النمسا.

المصدر: أ ف ب