رسميا.. طرابزون التركي يغيب عن دوري أبطال أوروبا بعد رفض طعنه

فقد نادي طرابزون سبور التركي مكانه في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الموسم المقبل، بعد أن رفضت محكمة التحكيم الرياضية "كاس" اليوم الخميس الطعن الذي تقدم به.

وقدم طرابزون الشهر الماضي طعنا لدى "كاس" بشأن العقوبة المفروضة عليه من الاتحاد الأوروبي بالحرمان من المشاركة في البطولات الأوروبية لعام واحد لخرقه قواعد اللعب المالي النظيف.

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واحتل طرابزون المركز الثاني في دوري الأضواء التركي هذا الموسم خلف إسطنبول باشاك شهير الذي فاز باللقب لأول مرة لينهي هيمنة الثلاثة الكبار على البطولة وهم فنربخشه وغلطة سراي وبشكتاش.

وقالت المحكمة الرياضية في بيان رسمي: "تم التصديق على العقوبة وبالتالي سيمنع طرابزون من المشاركة أوروبيا".

وتهدف قواعد اللعب المالي النظيف، التي بدأ تنفيذها في 2011، لمنع الأندية من إنفاق أموال أكثر من إيراداتها.

وسيشارك في البطولة القارية بدلا من طرابزون، نادي بشكتاش الذي حل في المركز الثالث على جدول ترتيب الدوري التركي الممتاز، رفقة البطل إسطنبول باشاك شهير.

المصدر: رويترز