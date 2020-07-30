رسميا.. بيرلو يبدأ مسيرته التدريبية مع شباب يوفنتوس تحت 23 عاما

أعلن نادي يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم في المواسم التسعة الأخيرة اليوم الخميس، تعيين نجم خط وسطه السابق أندريا بيرلو مدربا لفريق الشباب تحت 23 عاما.

وقال النادي في بيان رسمي: "أندريا هو المدرب الجديد لفريق تحت 23 عاما" مرحبا "بعودة المدرب بيرلو".

رسميا | نقدم لكم @Pirlo_official كمدرب لفريق الشباب تحت سن 23 سنة.



عودة حميدة، لمدربنا الجديدة 🔙!



pic.twitter.com/XsvdyNRFBO — JuventusFC (#Stron9er 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆) (@Juventusfcar) July 30, 2020

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وستكون هذه التجربة التدريبية الأولى لصانع الألعاب السابق البالغ من العمر 41 عاما.

وبدأ بيرلو مسيرته الكروية في نادي بريشيا عام 1995، ثم انتقل بعدها إلى إنتر ميلان عام 1998 الذي أعاره إلى كل من ريجينا وبريشيا، لينتقل بعد ذلك إلى الجار ميلان حيث أمضى عشرة أعوام (2001-2011) فاز خلالها بالدوري مرتين والكأس والكأس السوبر محليا، وبدوري أبطال أوروبا مرتين والكأس السوبر الأوروبية ومونديال الأندية.

وانضم بعدها الى يوفنتوس (2011-2015) حيث فاز بلقب الـ"الكالتشيو" أربع مرات متتالية، واختتم مسيرته كلاعب في نيويورك سيتي الأمريكي (2015-2017)، قبل أن يعتزل بعدها في صيف عام 2018.

ورأى يوفنتوس أن مسيرة بيرلو معه كانت عبارة عن "أهداف حاسمة، تمريرات مرسومة، ورؤية للعب لا مثيل لها".

وعلى صعيد المنتخب الوطني، خاض بيرلو 116 مباراة دولية سجل خلالها 13 هدفا، وكان عاملا حاسما بفوز بلاده بلقب كأس العالم 2006 في ألمانيا.

المصدر: أ ف ب