وزير الرياضة الروسي يتعهد بدفع 6.31 مليون دولار للاتحاد الدولي لألعاب القوى قبل 15 أغسطس

ذكرت وكالة "نوفوستي" اليوم الخميس، أن وزير الرياضة الروسي أوليغ ماتيتسين تعهد في رسالة إلى الاتحاد الدولي لألعاب القوى، بدفع 6.41 مليون دولار للاتحاد قبل الـ15 من أغسطس المقبل.

وكان مجلس الاتحاد الدولي لألعاب القوى قد قرر في وقت سابق اليوم استبعاد عضوية الاتحاد الروسي لأم الألعاب إذا لم يدفع 5 ملايين دولار كغرامات و1.31 مليون دولار كنفقات قبل حلول الـ15 من الشهر المقبل.

Матыцин: мое письмо в World Athletics - гарантия выплаты долга ВФЛАhttps://t.co/hX4XUTb8D6pic.twitter.com/hmy87rpS3j — РИА Новости Спорт (@rsportru) July 30, 2020

وفي الـ12 من مارس الماضي أعلن الاتحاد الدولي لألعاب القوى فرض عقوبة مالية على الاتحاد الروسي قدرها 10 ملايين دولار، على أن تدفع على مرحلتين، وكان يجب سداد 5 ملايين دولار في موعد أقصاه الأول من يوليو الجاري.

WA лишит ВФЛА членства, если та не выплатит штраф до 15 августаhttps://t.co/0L4kjFZg4Hpic.twitter.com/QYKv1Jy0YD — РИА Новости Спорт (@rsportru) July 30, 2020

يذكر أن الاتحاد الدولي لألعاب القوى علّق عضوية نظيره الروسي، في العام 2015، بسبب تقرير للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات "وادا" برئاسة ريتشارد باوند، زعم فيه وجود برنامج منشطات ترعاه الدولة في مجال الرياضة وهو ما نفاه الجانب الروسي.

Матыцин: ВФЛА будет восстановлена после реализации дорожной картыhttps://t.co/VDz6DvddXcpic.twitter.com/Idc1ywB4B1 — РИА Новости Спорт (@rsportru) July 30, 2020

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ونقلت وكالة نوفوستي عن ماتيتسين قوله، بأن التعاون مستمر وبناء مع الاتحاد الدولي لألعاب القوى لتحديد خارطة طريق تؤدي لرفع الإيقاف في أقرب وقت عن الاتحاد الروسي للعبة وعودة الرياضيين الروس للمنافسة بشكل طبيعي في المحافل الدولية.

المصدر: rsport.ria.ru