 
مباشر

وزير الرياضة الروسي يتعهد بدفع 6.31 مليون دولار للاتحاد الدولي لألعاب القوى قبل 15 أغسطس

الرياضة

وزير الرياضة الروسي يتعهد بدفع 6.31 مليون دولار للاتحاد الدولي لألعاب القوى قبل 15 أغسطس
Sputnik Владимир Трефилов
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ofci

ذكرت وكالة "نوفوستي" اليوم الخميس، أن وزير الرياضة الروسي أوليغ ماتيتسين تعهد في رسالة إلى الاتحاد الدولي لألعاب القوى، بدفع 6.41 مليون دولار للاتحاد قبل الـ15 من أغسطس المقبل.

وكان مجلس الاتحاد الدولي لألعاب القوى قد قرر في وقت سابق اليوم استبعاد عضوية الاتحاد الروسي لأم الألعاب إذا لم يدفع 5 ملايين دولار كغرامات و1.31 مليون دولار كنفقات قبل حلول الـ15 من الشهر المقبل.

وفي الـ12 من مارس الماضي أعلن الاتحاد الدولي لألعاب القوى فرض عقوبة مالية على الاتحاد الروسي قدرها 10 ملايين دولار، على أن تدفع على مرحلتين، وكان يجب سداد 5 ملايين دولار في موعد أقصاه الأول من يوليو الجاري.

يذكر أن الاتحاد الدولي لألعاب القوى علّق عضوية نظيره الروسي، في العام 2015، بسبب تقرير للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات "وادا" برئاسة ريتشارد باوند، زعم فيه وجود برنامج منشطات ترعاه الدولة في مجال الرياضة وهو ما نفاه الجانب الروسي.

إقرأ المزيد
استقالة رئيس الاتحاد الروسي لألعاب القوى
استقالة رئيس الاتحاد الروسي لألعاب القوى

ونقلت وكالة نوفوستي عن ماتيتسين قوله، بأن التعاون مستمر وبناء مع الاتحاد الدولي لألعاب القوى لتحديد خارطة طريق تؤدي لرفع الإيقاف في أقرب وقت عن الاتحاد الروسي للعبة وعودة الرياضيين الروس للمنافسة بشكل طبيعي في المحافل الدولية.

المصدر: rsport.ria.ru

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا