بنزيما يتوج بجائزة أفضل لاعب في ريال مدريد هذا الموسم (فيديو)

توج الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد البالغ 32 عاما اليوم الخميس، بجائزة "ماهو" كأفضل لاعب داخل صفوف الفريق الملكي لهذا الموسم.

🗨 @Benzema quiere seguir la tónica en Liga con el City https://t.co/iy2LdmXv8H — MARCA (@marca) July 30, 2020

وتسلم بنزيما جائزة أفضل لاعب في ريال مدريد لموسم 2019-2020 المقدمة من "ماهو" أحد رعاة الريال، قبل تدريبات اليوم استعدادا لمواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي في دوري الأبطال.

.@Benzema recoge el trofeo al #JugadorCincoEstrellas de la temporada en el @realmadrid, ¡enhorabuena! Gracias a todos por vuestros votos durante esta temporada 🏆👏 pic.twitter.com/7Cc1BjTk3g — Fútbol Mahou (@futbolmahou) July 30, 2020

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ونجح بنزيما في الفوز بجائزة لاعب الموسم في ريال مدريد بعد حصوله على أعلى نسبة تصويت من قبل الجماهير متفوقا على الرباعي فينيسيوس جونيور، كاسيميرو، سيرجيو راموس وفيدي فالفيردي.

ولعب النجم الفرنسي 47 مباراة مع الريال في جميع المسابقات هذا الموسم، سجل خلالها 26 هدفا، وساهم بشكل كبير في فوز النادي الملكي بلقب "الليغا".

وقال بنزيما بعد استلامه للجائزة: "أنا فخور بهذه الجائزة لأنها من الجماهير، وهذا أمر مهم للغاية. أنا سعيد جدا، هذا يمنحني المزيد من الرغبة في القيام بالكثير على أرض الملعب".

وأضاف: "لقب الليغا كان خاصا وصعبا أيضا، لكننا قمنا بعمل رائع".

وعن مواجهة مانشستر سيتي بإياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، قال : "الفريق بحالة جيدة، ولدينا الآن وقت للعمل، ونسعى للاستمرار بنفس المستوى الذي كنا عليه في الليغا، وننتصر على السيتي، فهو أمر مهم جدا".

المصدر: وكالات