أولمبياد طوكيو قد يقام أمام جماهير محدودة

قال توشيرو موتو الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020 المؤجل حتى صيف 2021 بسبب جائحة فيروس كورونا، إن الألعاب قد تقام أمام "عدد محدود من المتفرجين" لمنع انتشار العدوى.

وبات الموعد الجديد للألعاب في 23 يوليو 2021 وذلك بعد تأجيل تاريخي بسبب التفشي الكبير لفيروس كورونا.

وقال توشيرو موتو في لقاء صحفي، أن المنظمين ملتزمون بإقامة الألعاب في عام 2021، مع استبعاد تام للإلغاء أو تأجيل إضافي "الجميع يجب أن يركز على إقامة الحدث العام المقبل، نحن على موجة واحدة".

Olympics could have 'limited spectators' says Tokyo 2020 chief: Next year's coronavirus-postponed Olympics could be held in front of a "limited number of spectators" to prevent the spread of infection, Tokyo 2020 chief executive Toshiro Muto has said. https://t.co/diLUPBLHzupic.twitter.com/GUwbu9WfbC — SA Breaking News (@SABreakingNews) July 30, 2020

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وأضاف أن رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، الألماني توماس باخ "لم يكن يفكر" في ألعاب دون جماهير، لكنه أقر بأن عددا محدودا من الجماهير قد يكون واردا "ربما يفكر بعدد محدود من الجماهير مع الأخذ بعين الاعتبار قواعد التباعد الاجتماعي".

وتابع موتو: "يجب أن نبني بيئة يشعر فيها الناس بالأمان. الرياضيون واللجنة الأولمبية الدولية قد يحتاجون إلى إجراء اختبارات قبل وبعد دخول اليابان و(نحتاج) إلى أنظمة طبية قوية تتعلق بخطط الإقامة والنقل".

وتحظر اليابان حاليا قدوم الزائرين من 100 دولة، في محاولة لكبح الفيروس، وأضاف موتو أن "زوال جميع القيود سيكون بمثابة التفاؤل المفرط، لذا علينا التفكير في طرق أخرى".

المصدر: أ ف ب