برشلونة يهدد بمقاضاة إدارة إنتر ميلان بسبب إعلان ميسي (صورة)

ذكرت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" أن إدارة برشلونة هددت برفع دعوى قضائية بحق مسؤولي شركة سونينغ المالكة لنادي إنتر ميلان الإيطالي بعد أن تم استخدام ليونيل ميسي بدون إذن قانوني.

وتم وضع إعلان لمباراة الإنتر ونابولي على قناة PP Sports المملوكة لشركة سونينغ ويظهر به ظل قائد الفريق الكتالوني ميسي من الخلف مع شعار إنتر على قميصه.

وأبدت إدارة برشلونة غضبها من خلال تهديد مسؤولي إنتر ميلان برفع دعوى قضائية لانتهاك حقوق الصورة.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن صفقة انتقال ميسي لإنتر تبدو صعبة جدا للغاية رغم عدم وضوح موقف مسؤولي النادي من الأمر.

Inter-Messi, l’analisi di Sconcerti: una traccia vera e una buona idea https://t.co/YTS5rSadU1 — Corriere della Sera (@Corriere) July 30, 2020

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وانتشرت العديد من التقارير الصحفية مؤخرا، حول دخول نادي إنتر ميلان الإيطالي في مفاوضات لضم ليونيل ميسي، خاصة بعد الحديث عن شراء والده لمنزل في ميلانو.

وكان ميسي، البالغ 33 عاما، تحدث في وقت سابق عن عدم رضاه على هيكلة نادي برشلونة، بينما قالت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، إن ميسي غير سعيد بطريقة إدارة النادي، مؤكدة أن النجم الأرجنتيني يرغب في الرحيل، وقد جمد المفاوضات بشأن تجديد عقده مع النادي الكتالوني، والذي ينتهي في صيف العام 2021.

المصدر: corriere.it