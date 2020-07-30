رسميا.. "الكاف" يعلن إقامة باقي مباريات الكونفيدرالية في المغرب واعتراض يصحب القرار

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إقامة المباريات المتبقية من بطولة كأس الكونفيدرالية في المغرب، ولكن بطل غينيا اعترض على القرار.

وقرر "الكاف" إقامة المتبقي من مباريات البطولة بنظام الدورة المجمعة في المغرب، حيث سيحتضن مباراتي الدور قبل النهائي، بنظام مباراة واحدة وليس ذهابا وإيابا، كما سيستضيف المباراة النهائية.

بهذا سيواجه بيراميدز المصري نظيره حوريا كوناكري الغيني يوم 22 سبتمبر على ملعب "مركب محمد الخامس" في مدينة كازابلانكا.

فيما ستقام المواجهة الثانية بين فريقي نهضة بركان وحسنية أغادير، المغربيين، على ملعب "مولاي عبدالله" في العاصمة المغربية الرباط.

وحدد "الكاف" يوم 27 سبتمبر المقبل كموعد للمباراة النهائية للبطولة الكونفيدرالية، وقرر أن تقام على ملعب "مولاي عبدالله" في الرباط.

GUINEA 🇬🇳



Horoya AC have written to CAF to appeal the decision of the body to organize the semi-finals of the CAF Confederation Cup in Morocco.



The club is supported in its approach by the Guinean Football Federation.



Your thoughts...#AfricaSoccerZone#ASZpic.twitter.com/7U4ol1eL9O — Africa Soccer Zone (@AfricaSoccer_zn) July 29, 2020

وأرسل حوريا كوناكري الغيني للاتحاد الإفريقي لكرة القدم اعتراضا رسميا على قرار إقامة نصف نهائي ونهائي الكونفدرالية بنظام الدورة المجمعة.

وطلب حوريا كوناكري الغيني، في خطابه من "الكاف" عودة نظام الذهاب والإياب أسوة بدوري أبطال إفريقيا.

وكان "الكاف" قد قرر العودة للعمل بنظام الذهاب والإياب في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد اعتذار الكاميرون عن استضافة الدورة المجمعة ورغبة مصر في استضافتها.

المصدر: "وكالات"