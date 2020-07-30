بسبب الأبواب الموصدة.. الجماهير تلجأ إلى حيلة لحضور المباريات

وجد بعض المشجعين الصينيين حلا لمواجهة الأبواب الموصدة التي فرضها انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك عبر استئجار غرف في فندق مجاور لأحد الملاعب منذ استئناف المنافسات السبت.

وملأ أنصار فريقي شنغهاي سيبغ وتيانجين تيدا فندق "سبورتس إنترناشونال" في كونشان (شرق) لمتابعة المواجهة بين الفريقين والتي تغنت خلالها جماهير شنغهاي سيبغ بفوز فريقها 3-1 بينها ثنائية للبرازيلي ريكاردو لوبيش.

ويعتبر ملعب "كونشان" أحد المنشآت التي تم اختيارها لاستضافة منافسات هذا الموسم الذي تأخر انطلاقه لمدة 5 أشهر بسبب وباء كوفيد-19، وتحديدا السبت من دون جماهير في منطقتي سوتشو وداليان.

وكان سام وانغ، عضو مجموعة ألتراس نادي تيدا، من بين مئات المشجعين من كلا الفريقين الذين كانوا يشجعون عبر غرفهم وقاموا بفتح النوافذ للحصول على رؤية أفضل للمباراة.

وأكد وانغ أن المسؤولين حاولوا تغطية النوافذ لكنهم استسلموا في النهاية، وتم تصوير مشجع لفريق سيبغ وهو يقرع طبلا في نافذة غرفته.

وقال: "لقد سمعنا اللاعبون بوضوح، حتى أنهم كانوا يرغبون في تحيتنا بعد المباراة لكن الحكم أوقفهم".

وأوضح وانغ أن سعر الغرف الأكثر تكلفة ارتفع عن المعتاد وتحديدا من 450 يوان (حوالي 55 يورو) إلى حوالي 800 يوان (97 يورو) في أيام المباريات. ولا توجد غرف متاحة ليوم الأحد عندما يلعب سيبغ بقيادة النجمين البرازيليين هولك وأوسكار مع هيبي تشاينا فورتشن.

وبحسب وسائل الإعلام المحلية، فإن مسؤولي كرة القدم الصينيين سيفعلون كل شيء لمنع حدوث مثل هذا الوضع مرة أخرى.

المصدر: "أ ف ب"