الاتحاد الآسيوي يحدد الدولة المضيفة لمباريات كأس الاتحاد بجنوب شرق آسيا

قال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الخميس إنه اختار فيتنام مقرا مركزيا لاستضافة مباريات مجموعتين في كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في منطقة جنوب شرق القارة.

وأضاف الاتحاد القاري أن مباريات المجموعة السادسة ستقام في استاد "ثونج نات" في مدينة هوشي منه، في حين ستقام مباريات المجموعة السابعة في استاد "كام فا" بمنطقة قوانغ نينه الساحلية.

وستقام المباريات على مدار ثلاث جولات ما بين 23 و29 سبتمبر المقبل.

وأشار الاتحاد إلى أنه سيقرر في وقت لاحق مكان إقامة مباريات المجموعة الثامنة لمنطقة جنوب شرق آسيا.

وستقام مباريات المجموعة الخامسة لمنطقة جنوب شرق آسيا في جزر المالديف ما بين 23 أكتوبر والرابع من نوفمبر.

المصدر: "رويترز"