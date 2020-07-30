"الغارديان": السعودية تطعن بقرار للتجارة العالمية ومخاطر صفقة نيوكاسل

اتخذت ملحمة استحواذ نيوكاسل لمسة جديدة بعد أن استأنفت السعودية رسميا قرارا أصدرته منظمة التجارة العالمية بشأن قرصنة حقوق البث التلفزيوني لبعض مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانتقدت صحيفة "الغارديان" البريطانية القرار السعودي بالاستئناف ضد قرار منظمة التجارة، معتبرة أن هذا القرار "عالي الخطورة وأنه لا محالة سيؤثر على مساعيها للاستحواذ على فريق نيوكاسل الإنجليزي.

وما زالت محاولة الاستحواذ على النادي الإنجليزي، من قبل صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وهو صندوق سيادي، يملك 80 % من أسهم الصفقة المأمولة، تواجه العراقيل.

ويرأس ولي العهد السعودي محمد بن سلمان صندوق الاستثمارات العامة، ويبدو أن محامي الدوري الإنجليزي الممتاز يجدون صعوبة في إثبات طبيعة العلاقة بين المجموعة الاستثمارية، التي تسعى للاستحواذ على النادي، والحكومة السعودية.

Saudi Arabia appeals against WTO ruling in twist to Newcastle takeover bid. By @seaninglehttps://t.co/NXXRVoFkym — Guardian sport (@guardian_sport) July 30, 2020

وكانت منظمة التجارة العالمية أصدرت قرارا في يونيو أكدت فيه أن السعودية انتهكت حقوق الملكية الفكرية لشبكة "بي إن سبورت" القطرية ببث بعض مباريات البريمرليغ على أراضيها.

وفي رسالة إلى هيئة الاستئناف بمنظمة التجارة العالمية، قالت الحكومة السعودية إنها ترفض استنتاج منظمة التجارة العالمية بأن المملكة توقفت عن اتخاذ إجراءات ضد القرصنة المتطورة التي قامت بها شبكة "بي آوت كيو BeutQ" في محاكم السعودية.

كما تستأنف المملكة ضد قرار منظمة التجارة العالمية بشأن ادعاءات إساءة استخدام حقوق الملكية الفكرية لشبكة beIN، المالك لحقوق الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط.

ووفقا لـ"لغارديان"، قال السفير السعودي لدى منظمة التجارة العالمية، صالح الحسيني، إن المملكة تعتقد أن هناك أخطاء في الحكم والتي "تعتقد أنها تشكل أخطاء خطيرة في القانون وتفسيرا قانونيا يجب تصحيحه".

المصدر: theguardian