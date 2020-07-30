إلغاء أربع بطولات للريشة الطائرة بسبب كورونا

أعلن الاتحاد الدولي للريشة الطائرة إلغاء بطولة الصين المفتوحة للعبة في العام الحالي والمقررة ما بين 15 و20 سبتمبر المقبل بسبب الأزمة الصحية العالمية لفيروس كورونا المستجد.

وأضاف الاتحاد في بيان أنه تقرر أيضا إلغاء بطولات تايوان المفتوحة (1-6 سبتمبر) وكوريا المفتوحة (8-13 سبتمبر) واليابان المفتوحة (22-27 سبتمبر).

وبطولة الصين المفتوحة كانت واحدة من ثلاث بطولات كبيرة من فئة سوبر-100 مقررة هذا العام.

وأقيمت بطولة عموم إنجلترا في برمنغهام في مارس الماضي، لكن بطولة إندونيسيا المفتوحة التي كانت مقررة ما بين 16 و21 يونيو الماضي ألغيت.

Badminton: China und Japan Open wegen Corona abgesagt https://t.co/BmO5qoXrpL — Stephan Dreyse (@sDreyse) July 29, 2020

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وقال توماس لوند الأمين العام للاتحاد الدولي للريشة الطائرة: "نشعر بخيبة أمل بالغة لإقدامنا على إلغاء البطولات، لكننا ندرك أن سلامة وصحة المرتبطين بهذه الأحداث تأتي على رأس الأولويات في هذه المرحلة".

وفي وقت سابق من الشهر الجاري أعلن الاتحاد الدولي إلغاء بطولة الصين للأساتذة وبطولة دبي المفتوحة.

ولا تزال البطولة الختامية للموسم والمقررة في قوانغتشو الصينية في ديسمبر المقبل في برنامج الموسم الحالي.

المصدر: "رويترز"