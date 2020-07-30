انسحاب المصنفة الأولى عالميا بسبب مخاوفها من فيروس كورونا

أعلنت الأسترالية آشلي بارتي المصنفة أولى عالميا انسحابها من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس، وذلك بسبب تخوفها من فيروس كورونا المستجد.

وتعد البطولة إحدى البطولات الأربع الكبرى ضمن الغراند سلام والتي تنطلق في 31 اغسطس في نيويورك على ملاعب "فلاشينغ ميدوز".

وقالت بارتي في بيان رسمي لوسائل الإعلام الأسترالية الخميس: "قررت أنا وفريقي عدم السفر إلى الولايات المتحدة للمشاركة في دورة سينسيناتي وبطولة الولايات المتحدة المفتوحة هذا العام".

وتم نقل دورة سينسيناتي للرجال والسيدات استثنائيا إلى نيويورك لتقام في 20 أغسطس وقالت بارتي: "أعشق هذين الحدثين وهذا يعني بأن قراري كان صعبا لكن لا تزال ثمة مخاطر مرتفعة بشأن كوفيد-19 ولا أشعر بالراحة للسفر في هذه الحالة أنا وفريقي".

Ashleigh Barty pulls out of US Open amid concern over Covid-19 https://t.co/15onRrzGlZ — Guardian sport (@guardian_sport) July 30, 2020

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وباتت بارتي أبرز اسم يعلن غيابه عن هذه البطولة الكبيرة، وجاء قرارها في وقت تخطى فيه عدد الوفيات في الولايات المتحدة 150 ألف شخص جراء جائحة كورونا بالإضافة إلى إصابة 4,4 مليون شخص.

وكشفت بارتي أنها ستتابع تطورات الوضع الصحي حول العالم قبل اتخاذ القرار بالتوجه إلى أوروبا للدفاع عن لقبها بطلة لرولان غاروس الفرنسية التي ستنطلق في 27 سبتمبر المقبل.

المصدر: "أ ف ب"