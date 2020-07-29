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تأجيل مباراة لمتصدر الدوري الروماني بعد إصابة لاعب المنافس بفيروس كورونا

الرياضة

تأجيل مباراة لمتصدر الدوري الروماني بعد إصابة لاعب المنافس بفيروس كورونا
شعار نادي كرايوفا متصدر الدوري الروماني
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أعلنت رابطة الدوري الروماني لكرة القدم، تأجيل مباراة "أسترا" ومنافسه "كرايوفا" متصدر البطولة المقررة اليوم الأربعاء بعد إصابة الكرواتي ليوبان كريبوليا لاعب وسط أسترا بفيروس كورونا.

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ويتصدر يونيفرسيتاتيا كرايوفا، الساعي للقبه الأول منذ عام 1991، الترتيب برصيد 44 نقطة يليه كلوج حامل اللقب برصيد 43 نقطة قبل مباراتين من نهاية المسابقة.

وتأجلت بالفعل العديد من المباريات في دوري الأضواء بعد ظهور حالات إصابة جديدة بالعدوى في أندية بارزة خلال الأسبوعين الأخيرين.

المصدر: رويترز

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