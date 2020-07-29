تأجيل مباراة لمتصدر الدوري الروماني بعد إصابة لاعب المنافس بفيروس كورونا

أعلنت رابطة الدوري الروماني لكرة القدم، تأجيل مباراة "أسترا" ومنافسه "كرايوفا" متصدر البطولة المقررة اليوم الأربعاء بعد إصابة الكرواتي ليوبان كريبوليا لاعب وسط أسترا بفيروس كورونا.

Astra - CS U Craiova, prévu ce soir à 20h30, reporté !



Un test positif pour les Astrali. Bien sûr, c'est le premier et il fallait qu'il tombe aujourd'hui. Néanmoins le match pourrait être reprogrammé jeudi voir vendredi si le test passe en négatif comme dans le cas de Poli Iaşi. pic.twitter.com/XsDuiOvRIV — Foot Roumain 🇷🇴 (@FootRoumain) July 29, 2020

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ويتصدر يونيفرسيتاتيا كرايوفا، الساعي للقبه الأول منذ عام 1991، الترتيب برصيد 44 نقطة يليه كلوج حامل اللقب برصيد 43 نقطة قبل مباراتين من نهاية المسابقة.

وتأجلت بالفعل العديد من المباريات في دوري الأضواء بعد ظهور حالات إصابة جديدة بالعدوى في أندية بارزة خلال الأسبوعين الأخيرين.

المصدر: رويترز