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نادي نانت الفرنسي يعلن عن خمس إصابات بفيروس كورونا في صفوفه

الرياضة

نادي نانت الفرنسي يعلن عن خمس إصابات بفيروس كورونا في صفوفه
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أعلن نادي نانت الفرنسي اليوم الأربعاء، إصابة خمسة موظفين في صفوفه بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد الكشف عن أول ثلاث حالات الأسبوع الماضي بينها واحدة للاعب في تشكيلته.

ولم يوضح نانت ما إذا كان هناك أحد اللاعبين بين المصابين حديثا بالفيروس.

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وأوضح النادي الفرنسي أنه سيتم تنظيم التدريبات في الأيام القادمة لمنع انتشار الفيروس بين اللاعبين، مشيرا إلى إلغاء مباراة ودية ضد مضيفه شارلروا البلجيكي كانت مقررة السبت المقبل.

وبعدما أعلن النادي عن الحالات الثلاث الأولى في صفوفه الأسبوع الماضي، أبقى على مباراته الودية ضد أندرلخت البلجيكي (0-0) السبت الماضي، لكن مجموعة "صغيرة" فقط سافرت إلى بلجيكا كانت نتائج الفحوصات التي خضعت لها سلبية.

وأكد النادي في بيان رسمي أن: "نانت يطبق بدقة تعليمات السلطات الصحية منذ بداية الأزمة الصحية"، موضحا أن الأشخاص المصابين سيبقون في عزلة صحية في الأيام المقبلة.

المصدر: أ ف ب

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