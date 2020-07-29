ثلاثة فرق أردنية تشارك في البطولات الآسيوية

أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الآسيوي اعتمد مقعدا مباشرا للأندية الأردنية للمشاركة في دور المجموعات من دوري الأبطال، بدءا من الموسم المقبل 2021.

كما منح الاتحاد القاري مقعدين مباشرين للأردن في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي.

الكرة الاردنية تسجل حضورها في "ابطال آسيا".. وثلاثة فرق تشارك قارياً



التفاصيل: https://t.co/XU2mJRhTdIpic.twitter.com/N1SqUxpWmt — Jordan Football (@JordanFA) July 29, 2020

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وأصبح الحضور الأردني في البطولات القارية، ممثلا بـ3 فرق، حيث يشارك بطل دوري المحترفين 2020، في دوري الأبطال الموسم المقبل، على أن يخوض وصيف الدوري مع حامل الكأس، منافسات كأس الاتحاد الآسيوي 2021.

وأخفقت الأندية الأردنية في التأهل لدوري أبطال آسيا، بعدما خاضت التصفيات التأهيلية أكثر من مرة لكن دون جدوى.

ويأتي قرار الاتحاد الآسيوي، على ضوء توصية لجنة المسابقات القارية، بتوسيع قاعدة المشاركة في المنافسات الرسمية للأندية، ابتداء من الموسم 2021، شريطة حصول كافة الفرق على التراخيص اللازمة قبل انطلاق البطولات.

وحجزت الكرة الأردنية مقعدين مباشرين في كأس الاتحاد، بعد استقرارها على رأس التصنيف الخاص بمنطقة غرب آسيا، فيما جاء مقعد دوري الأبطال لحامل لقب الدوري، مع حصول الأردن على المركز السابع في قائمة التصنيف.

المصدر: الاتحاد الأردني لكرة القدم