مدرب "محاربي الصحراء": سنعمل على التأهل والتألق في مونديال قطر 2022

Heureux d’avoir pu discuter un long moment avec Belmadi. Passionnant sur son parcours et ses idées. ⁦@DZfoot⁩ Djamel Belmadi (sélectionneur de l'Algérie): « On ne voyait même plus les roues du car » - Foot - Algérie https://t.co/zpcmxStqfL