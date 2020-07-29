تدابير صارمة في دوري أبطال أوروبا بسبب الكورونا

يسعى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" لتطبيق تدابير صحية إجبارية لمواجهة فيروس كورونا ومنع تفشيه بين الأندية المختلفة، مع اقتراب منافسات دوري أبطال أوروبا، مطلع الشهر القادم.

وقرر "يويفا" تعيين مسؤول طبي عن اختبارات كورونا لكل فريق، مع إقامة اختبارات للاعبين قبل 48 ساعة من رحلتهم، إلى جانب تواجد طبيب مسؤول عن النظافة في الملاعب.

ومن المقرر أن تقام منافسات "التشامبيونز ليغ" في مدينة لشبونة البرتغالية، على أن تستضيف مدينة كولن الألمانية منافسات الدوري الأوروبي، وستقام مباريات إياب ثمن النهائي في بلدان الفرق بصورة تقليدية.

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ولن يتسنى للاعبين العودة إلى بلادهم، بمجرد وصول الأندية إلى البرتغال وألمانيا، إلا بعد التأكد من خلوهم تماما من فيروس "كوفيد-19"، كما سيتم قياس درجات حرارة اللاعبين بصورة دورية قبل المباريات.

وسيتم تقسيم الملعب ككل إلى 4 مناطق لضمان التباعد الاجتماعي، وسيجري عقد المؤتمرات الصحفية للمدربين واللاعبين عبر الإنترنت، ولن يسمح بوجود كاميرات في غرف خلع الملابس.

وستفصل 10 دقائق بين وصول كل فريق والآخر للحفاظ على المسافات والتباعد الاجتماعي، مع ضرورة ارتداء الأقنعة لكل من على دكة البدلاء وخارج أرض الملعب بشكل عام.

المصدر: goal