شاهد.. هدف مارتينيز الرائع يعيد وصافة الكالتشيو لإنترميلان

استعاد إنترميلان، يوم الثلاثاء، المركز الثاني من أتالانتا بفوزه على نابولي 2-0 في افتتاح المرحلة السابعة والثلاثين من بطولة إيطاليا لكرة القدم.

وحقق أتالانتا فوزا قاتلا في المباراة الأولى الثلاثاء أيضا على مضيفه بارما بنتيجة 2-1.

وسجل "النيراتزوري" هدفا في كل شوط، حيث افتتح المدافع المخضرم دانيللو دامبروزيو باب التسجيل في الدقيقة 11.

وفي الشوط الثاني، أنهى النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز اللقاء بالهدف الثاني (74)بمجهود فردي، عندما استحوذ مارتينيز على الكرة في منتصف الملعب وتخلص من رقيبه وركض بسرعة نحو المرمى ثم أطلق تسديدة قوية في مرمى الحارس أليكس ميريت من 25 مترا، ليرفع به رصيده هذا الموسم إلى 14 هدفا في الدوري.

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ورفع إنترميلان رصيده إلى 79 نقطة متقدما بفارق نقطة واحدة عن أتالانتا، وسيتحدد صاحب المركز الثاني نهائيا في المرحلة الأخيرة يوم الأحد المقبل عندما يلتقي الفريقان وجها لوجه في برغامو، علما بان التعادل يكفي إنترميلان.

وتختتم المرحلة الاربعاء، فيلعب لاتسيو مع بريشيا، ساسوولو مع جنوى، اودينيزي مع ليتشي، وسمبدوريا مع ميلان، فيرونا مع سبال، فيورنتينا مع بولونيا، تورينو مع روما وكالياري مع يوفنتوس.

المصدر: "وكالات"