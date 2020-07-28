إدخال تعديلات جديدة على طريقة تنفيذ ركلات الجزاء

كشف مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "IFAB" اليوم الثلاثاء، عن بعض التعديلات الخاصة بتنفيذ ركلات الجزاء داخل منطقة جزاء المنافسين.

If the player taking the penalty kick FEINTS to kick the ball:



1. in the run-up: permitted



2. once the kicker has completed the run-up: not permitted



➡️ play is restarted with an indirect free kick, regardless of whether or not a goal is scored

➡️ the kicker is cautioned (YC) pic.twitter.com/B8b18uM92p — The IFAB (@TheIFAB) July 28, 2020

إقرأ المزيد

ووفقا لما نشره الموقع الرسمي لـ"IFAB"، عند تنفيذ ركلة الجزاء، يسمح بـ "التمويه" أثناء الجري على الكرة لتنفيذ الركلة، لكن عند الوصول للكرة غير مسموح التمويه على الإطلاق.

وأكد الـ"IFAB"، أنه في حالة تمويه اللاعب فى ركلة الجزاء بعد الجري على الكرة، يعاقب ببطاقة صفراء ويحصل الفريق المنافس على ركلة حرة غير مباشرة.

المصدر: theifab.com