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إدخال تعديلات جديدة على طريقة تنفيذ ركلات الجزاء

الرياضة

إدخال تعديلات جديدة على طريقة تنفيذ ركلات الجزاء
Gettyimages.ru
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كشف مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "IFAB" اليوم الثلاثاء، عن بعض التعديلات الخاصة بتنفيذ ركلات الجزاء داخل منطقة جزاء المنافسين.

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ووفقا لما نشره الموقع الرسمي لـ"IFAB"، عند تنفيذ ركلة الجزاء، يسمح بـ "التمويه" أثناء الجري على الكرة لتنفيذ الركلة، لكن عند الوصول للكرة غير مسموح التمويه على الإطلاق. 

وأكد الـ"IFAB"، أنه في حالة تمويه اللاعب فى ركلة الجزاء بعد الجري على الكرة، يعاقب ببطاقة صفراء ويحصل الفريق المنافس على ركلة حرة غير مباشرة. 

المصدر: theifab.com

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