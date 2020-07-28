رسميا.. الكشف عن موعد النزال المرتقب بين حبيب وغايتجي

كشف الأمريكي دانا وايت رئيس اتحاد "UFC" للفنون القتالية المختلطة "MMA"، اليوم الثلاثاء، عن موعد النزال المرتقب بين الروسي حبيب نور محمدوف ومنافسه الأمريكي جاستن غايتجي.

🏆 KHABIB. 🏆 GAETHJE.



For legacy and for gold. pic.twitter.com/VLIHFgHeqQ — UFC (@ufc) July 28, 2020

وقال وايت إن النزال بين حبيب وغايتجي سيقام في الـ24 من أكتوبر المقبل.

وأكد الموقع الرسمي لمنظمة UFC اليوم الثلاثاء، أن نزال حبيب وغايتجي سيقام في الـ24 من أكتوبر المقبل ضمن دورة "UFC 254"، دون تحديد مكان إقامة النزال.

وذكرت العديد من التقارير أن النزال بين البطلين سيقام في "جزيرة النزال" بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

The Eagle is ready to take flight.



🏆🏆 Khabib vs Gaethje is OFFICIAL for October. #UFC254pic.twitter.com/KAmeih8FMO — UFC (@ufc) July 28, 2020

يذكر أن مسؤولي "UFC" قد أعلنوا، في وقت سابق، عن استئجار "جزيرة النزال" لإقامة منافسات بطولة "UFC 249"، التي كان من المفترض أن تقام في 18 أبريل الماضي، ومن بينها نزال حبيب مع الأمريكي توني فيرغسون، لكن المواجهة ألغيت بين المقاتلين وذلك للمرة الخامسة.

Глава UFC назвал дату боя Нурмагомедова с Гэтжиhttps://t.co/FR7iIivVLOpic.twitter.com/mNvjzcQgsp — РИА Новости Спорт (@rsportru) July 28, 2020

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وواجه غايتجي، البالغ من العمر 31 عاما، مواطنه توني فيرغسون بدلا من حبيب، في النزال الرئيسي لدورة "UFC 249" للفنون القتالية المختلطة، والذي أقيم خلال مايو الماضي، في مدينة جاكسونفيل بولاية فلوريدا الأمريكية، وانتهى بفوز الأول بالضربة الفنية القاضية، ليحقق فوزه الـ22 خلال مسيرته الاحترافية، مقابل هزيمتين.

وبهذا الانتصار، توج جايتجي بلقب البطل المؤقت لمنظمة UFC في فئة الوزن الخفيف، وضرب موعدا مع حبيب البطل الحالي للمنظمة والذي يحتفظ بسجل خال من الهزائم في 28 نزالا خاضها حتى الآن خلال مسيرته الاحترافية.

المصدر: rsport.ria.ru