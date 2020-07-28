الدوري المغربي أول بطولة محلية كبرى في القارة السمراء تستأنف نشاطها

بات الدوري المغربي لكرة القدم أول بطولة محلية كبرى في القارة السمراء تستأنف منافساتها عقب توقف لمدة أربعة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.

واستؤنفت الاثنين منافسات الدوري المغربي بمباراتين مؤجلتين، الأولى من المرحلة التاسعة بين الدفاع الحسني الجديدي وضيفه الرجاء البيضاوي وانتهت بالتعادل السلبي، والثانية من المرحلة الـ19 فاز خلالها حسنية أغادير على ضيفه رجاء بني ملال 1-0 سجله المهدي أوبيلا في الدقيقة 57.

ويلعب اليوم الوداد البيضاوي حامل اللقب والمتصدر مع ضيفه مولودية وجدة الثالث في لقاء مؤجل من المرحلة التاسعة عشرة.

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وتقام المباريات بدون جمهور في المغرب الذي بلغ عدد الإصابات فيه بالفيروس 20887 حالة بينها 316 وفاة.

ويتصدر الوداد البيضاوي الترتيب برصيد 36 نقطة من 18 مباراة بفارق نقطة واحدة أمام الفتح الرباطي الذي لعب 20 مباراة وبفارق نقطتين أمام مولودية وجدة الذي خاض 19 مباراة.

ومن المقرر أن يستأنف الدوري التونسي نشاطه في الثاني من أغسطس المقبل، يليه الدوري المصري في السادس منه، ثم الجنوب إفريقي في 11 من الشهر ذاته.

ولم تقرر الجزائر حتى الآن استئناف النشاط الكروي من عدمه، فيما ألغيت بطولات جمهورية الكونغو الديموقراطية وغانا ونيجيريا والسنغال.

ووحدها بوروندي واصلت منافسات بطولتها المحلية على الرغم من انتشار وباء كوفيد-19.

المصدر: "أ ف ب"