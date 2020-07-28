تشافي: هدفي الرئيسي دائما هو تدريب برشلونة

أكد لاعب الوسط الأسطوري السابق لنادي برشلونة الإسباني، اليوم الثلاثاء، أن هدفه الرئيسي هو تدريب النادي الكتالوني في يوم من الأيام، رغم أنه يركز حاليا على قيادة نادي السد القطري.

وقال المدرب الحالي لنادي السد القطري، تشافي، في مقابلة مع صحيفة "ماركا" اليومية الإسبانية: "لا أخفي ذلك، وقلتها دائما، هدفي الرئيسي، عندما يمكن تحقيقه، هو برشلونة".

وأضاف تشافي الذي دافع عن ألوان برشلونة من 1998 إلى 2015 : "هذا هو بيتي، وسيكون (تدريبه) حلما".

وتابع: "لكن اليوم، أركز على السد، في انتظار الموسم المقبل. عندما سيتعين علي القدوم إلى برشلونة، سواء كان ذلك لفترة قصيرة أو طويلة، سأحضر".

وأردف قائلا: "قبل كل شيء، يجب أن أحترم كيكي سيتين (مدرب برشلونة الحالي، المهدد بالإقالة) وأتمنى للفريق كل التوفيق".

👉 Entrevista con Xavi Hernández: hablamos del Mundial 2022, del Barça, de Setién, el coronavirus... https://t.co/7J7TsWGoX8 por @Juan_Castro_10 — MARCA (@marca) July 28, 2020

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وأوضح تشافي الذي ظهر اسمه مجددا كمرشح لاستلام الادارة الفنية لـ"البلوغرانا" عقب خسارة لقب "الليغا" هذا الموسم لصالح الغريم التقليدي، ريال مدريد، أوضح: "في بعض الأحيان يلعب برشلونة بشكل جيد جدا، وأحيانا أخرى بشكل جيد، وفي بعض الأحيان لا يلعب بشكل جيد. لكنني أحب أفكار سيتين الحالية ومع الفرق التي دربها سابقا: السيطرة وتقديم أسلوب لعب ممتع".

وكان رئيس برشلونة، جوزيب ماريا بارتوميو، قال أمس الأول في مقابلة مع صحيفة "موندو ديبورتيفو" الرياضة اليومية: "لدي علاقات ممتازة مع تشافي ونتحدث عن العديد من المواضيع. لكن في العام المقبل لدينا عقد مع كيكي سيتين".

وأكد تشافي استمتاعه بحالة صحية جيدة بعدما كان أعلن السبت الماضي أنه أصيب بفيروس كوفيد-19.

وقال: "أشعر بأنني في حالة جيدة، على الرغم من العزل الصحي. أتطلع بفارغ الصبر إلى العودة سريعا لتدريب فريقي السد"، الذي انضم الى صفوفه كلاعب عام 2015 قبل أن يستلم إدارته الفنية العام الماضي وجدد مطلع الشهر الحالي عقده معه حتى موسم 2020-2021.

وختم تشافي حديثه قائلا "ليو (قائد برشلونة الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي)، أرى أنه سيواصل اللعب طالما لديه الرغبة في ذلك. بدنيا، هو سريع وقوي، إنه وحش منافسة، ليس لدي شك في أنه سيلعب في مونديال قطر 2022".

المصدر: أ ف ب