مقطع فيديو يكشف مستقبل النجم زلاتان مع ميلان

كشف مقطع فيديو تم نشره على حساب نادي ميلان الإيطالي الرسمي على "تويتر" عن تطور جديد في مستقبل المهاجم السويدي، زلاتان إبراهيموفيتش، مع "الروسونيري".

ونشر ميلان فيديو للإعلان عن قميصه الأساسي في الموسم المقبل، وتصدر كل من إبراهيموفيتش، وأليسو رومانيولي، وهاكان تشالهانوجلو، وثيو هيرنانديز، رباعي فريق الكرة، إعلان النادي الإيطالي عن القميص الجديد.

بهذا كان الفيديو إشارة جديدة بأن النجم السويدي البالغ 38 عاما مستمر مع "الروسونيري" خلال الموسم القادم.

وأكدت صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" الإيطالية استعداد إبراهيموفيتش لتخفيض راتبه السنوي إلى 3 ملايين، علما أنه يتقاضى نحو 7.2 مليون يورو حاليا.

وأضافت الصحيفة، أن المهاجم السويدي، يخطط للبقاء مع ميلان في الموسم المقبل، في ظل علاقته الرائعة مع المدرب ستيفانو بيولي، وباولو مالديني، المدير الرياضي في النادي.

وقبل أيام نفى إبراهيموفيتش نيته اعتزال كرة القدم، عبر فيديو مصور أكد فيه على استمراراه كلاعب، وأنه لا يزال يجري عمليات الإحماء، ولا يفكر في الاعتزال.

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وكان إبراهيموفيتش، قد عاد لصفوف ميلان، خلال الميركاتو الشتوي الماضي، ليرتدي قميص ميلان للمرة الثانية، بعد نهاية مشواره مع فريق لوس أنجلوس غالاكسي الأمريكي.

وخاض السلطان زلاتان 18 مباراة مع ميلان، في جميع المسابقات، سجل خلالها 8 أهداف، وقدم 4 تمريرات حاسمة.

المصدر: "تويتر ميلان"