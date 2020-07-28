المخضرم لوتشيسكو يستقيل من تدريب دينامو كييف بعد 4 أيام من تعيينه

أعلن الروماني، ميرسيا لوتشيسكو، أمس الاثنين، تخليه عن تدريب دينامو كييف الأوكراني لكرة القدم، بعدما أثار التعاقد معه يوم الخميس الماضي، غضب مشجعي فريق العاصمة.

وقال لوتشيسكو (74 عاما) لصحيفة "غازيتا سبورتوريلور" الرومانية: "مع الأسف قررت التخلي عن تعاوني المحتمل مع دينامو كييف".

وأضاف: "من المستحيل بالنسبة لي أن أعمل في بيئة معادية تم التسبب فيها بشكل خاص من قبل مجموعة المشجعين (ألتراس)".

وأكمل لوتشيسكو، الذي لم يكن يشرف على إي فريق منذ إقالته من منصبه مدربا للمنتخب التركي في فبراير 2019 بسبب النتائج المخيبة، أكمل القول: "لقد أردت العودة إلى كرة القدم في أوكرانيا، حيث شعرت بالكثير من الارتياح".

وأثار قرار إدارة دينامو كييف، بالتعاقد مع لوتشيسكو الخميس الماضي، ضجة كبيرة بين المشجعين بسبب السنوات الـ12 التي أمضاها المدرب الروماني على رأس الإدارة الفنية للغريم التقليدي، شاختيار دانييتسك، في الفترة بين 2004 و2016، قاده خلالها إلى إحراز 22 لقبا، بينها النسخة الأخيرة لمسابقة كأس الاتحاد الأوروبي عام 2009.

واعتبرت مجموعة "الألتراس" التابعة لنادي دينامو كييف في بيان على موقعها في "فيسبوك"، قرار التعااقد مع لوتشيسكو "بصقا في وجه كل مشجعي دينامو".

وعلى مدار 40 عاما من مسيرته التدريبية، أشرف لوتشيسكو على تدريب المنتخبين الروماني (1981-1986)، والتركي (2017-2019)، وكذلك العديد من الأندية في رومانيا (دينامو بوخارست، ورابيد بوخارست)، وفي إيطاليا (بيزا، وبريشيا، وريجينا، وإنتر ميلان)، وفي تركيا (غلطة سراي، وبشيكتاش)، وفي أوكرانيا (شاختيار)، وفي روسيا (زينيت بطرسبورغ).

المصدر: وكالات