نادي تركي آل الشيخ الإسباني يحقق رقما قياسيا لهذا الموسم

أعلن نادي ألميريا الإسباني، عن التعاقد مع البرتغالي جوزيه مانويل غوميز، لتدريب الفريق الأول في النادي الذي تعود ملكيته إلى تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية.

وكشف نادي ألميريا عبر حسابه الرسمي على "تويتر" عن توقيع المدرب البرتغالي على عقد معه حتى نهاية الموسم المقبل.

🚨 ¡BIENVENIDO JOSÉ GOMES!



El nuevo técnico estará al frente del equipo en la lucha por el ascenso en el play-off 💪

¡Mucha suerte! pic.twitter.com/TNfAxTah7e — UD Almería (@U_D_Almeria) July 27, 2020

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ويبدأ غوميز مهمته المصيرية بمواجهة جيرونا في نصف نهائي ملحق الصعود للدوري الإسباني الممتاز، في مواجهة لم يتحدد موعدها بعد.

ويعد غوميز المدرب الخامس لـ ألميريا منذ مطلع الموسم، ليحقق رقما قياسيا في الدوري الإسباني بعدد المدربين للموسم الواحد.

وسبق لـ غوميز البالغ 48 عاما العمل كمساعد لمواطنه المخضرم جيسوالدو فيريرا لمدة 4 سنوات في أندية بورتو، ومالاغا، وباناثينايكوس.

كما درب غوميز في منطقة الخليج، وقاد نادي التعاون السعودي في موسمين، كما توج بكأس السوبر السعودي مع الأهلي، وعمل كمدرب لـ بني ياس الإماراتي.

المصدر: "وكالات"