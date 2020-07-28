 
مباشر

رونالدو يحتفل مع عائلته بلقب الدوري الإيطالي على متن يخت

الرياضة

رونالدو يحتفل مع عائلته بلقب الدوري الإيطالي على متن يخت
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oeof

احتفل النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، مع صديقته جورجينا وأبنائه الأربعة، على متن يخت، بتتويج فريقه يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي لموسم 2019/ 2020.

ونشر "الدون" عبر حسابه في موقع "إنستغرام"، صورة له مع عائلته خلال استجمامهم على متن اليخت، وكتب: "لا شيء أفضل من الاحتفال بانتصاراتك مع من تحب".

وكان يوفنتوس توج بلقب الدوري الإيطالي للموسم التاسع تواليا، بعد فوزه يوم الأحد الماضي على سامبدوريا بهدفين دون رد، في المرحلة الـ36 من "الكالتشيو"، في مباراة شهدت تألق رونالدو بتسجيله الهدف الأول وصناعة الثاني.

المصدر:RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا