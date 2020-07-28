رونالدو يحتفل مع عائلته بلقب الدوري الإيطالي على متن يخت

احتفل النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، مع صديقته جورجينا وأبنائه الأربعة، على متن يخت، بتتويج فريقه يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي لموسم 2019/ 2020.

ونشر "الدون" عبر حسابه في موقع "إنستغرام"، صورة له مع عائلته خلال استجمامهم على متن اليخت، وكتب: "لا شيء أفضل من الاحتفال بانتصاراتك مع من تحب".

وكان يوفنتوس توج بلقب الدوري الإيطالي للموسم التاسع تواليا، بعد فوزه يوم الأحد الماضي على سامبدوريا بهدفين دون رد، في المرحلة الـ36 من "الكالتشيو"، في مباراة شهدت تألق رونالدو بتسجيله الهدف الأول وصناعة الثاني.

المصدر:RT