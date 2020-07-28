من جديد مقتنيات أسطورة كرة السلة جوردان في مزاد

قالت دار جوليان للمزادات، الاثنين، إن القميص الذي مُنح إلى مايكل جوردان يوم توقيعه لشيكاغو بولز، المنافس في دوري الـNBA عام 1984 ، سيتم عرضه في مزاد علني في ديسمبر المقبل.

وأشارت جوليان للمزادات إلى أنها تتوقع بيع القميص المطبوع اسم جوردان على ظهره ويحمل رقم 23 ، بمبلغ يتراوح ما بين 200 و400 ألف دولار.

وأمسك جوردان، الذي يعتبره كثيرون أنه أفضل لاعب في التاريخ، بالقميص وابتسم في أول مؤتمر صحفي له عندما كان يبلغ من العمر 21 عاما.

وأصبح جوردان أهم لاعبي بولز على الإطلاق وقاده للفوز بستة ألقاب في تسعينات القرن الماضي.

Amazing high-grade 1984 U.S. Men’s Basketball #Olympic Champions team-signed ball with a stunning, pre-rookie Michael Jordan autograph! Other notables include Ewing, Mullin, etc. from the iconic ’84 U.S. Team. Available in our 2020 Summer Premier approaching quickly! #USA#NBApic.twitter.com/A4oFaqNFdw — SCP Auctions (@SCPAuctions) July 23, 2020

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وعادت مسيرة جوردان إلى دائرة الضوء في أبريل الماضي بعدما قررت شبكة ESPN عرض الفيلم الوثائقي "الرقصة الأخيرة" مبكرا عن موعده المحدد سلفا في ظل توقف الموسم الحالي بسبب جائحة فيروس كورونا.

وجذب الفيلم عددا كبيرا من المشاهدين وتم بيع حذاء موقع من جوردان في مايو الماضي مقابل 560 ألف دولار، وهو رقم قياسي لحذاء.

وقالت هانا مالين، مديرة تطوير الأعمال الرياضية بدار جوليان، إن مقتنيات جوردان جذبت اهتماما كبيرا لأنها تتجاوز عالم الرياضة.

وسيتم عرض مقتنيات رياضية أخرى في المزاد في ديسمبر، ومن بينها قميص كوبي برايانت، أسطورة لوس أنجلوس ليكرز، الذي توفي في يناير الماضي في حادث تحطم طائرة هليكوبتر.

المصدر: "رويترز"