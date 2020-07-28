بالفيديو.. أسطورة "الشياطين الحمر" يسامح كلوب على خطأ الاتصال المتأخر

وافق أليكس فيرغسون، مدرب مانشستر يونايتد السابق، على الصفح عن يورغن كلوب مدرب ليفربول بعدما تسبب في إيقاظه في الساعات الأولى من يوم الإعلان عن تتويجه بطلا للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال فيرغسون في رسالة فيديو لتهنئة كلوب: "سأصفح عنك بعد إيقاظي الساعة الثالثة والنصف صباحا لإبلاغي أنك فزت بلقب الدوري! شكرا لك".

وأضاف:"أنت بالفعل تستحق ذلك، كان مستوى أداء الفريق رائعا، تظهر شخصيتك على النادي بأكمله، أعتقد أن الأداء كان مذهلا".

🗣"Your personality went right through the whole club and I will forgive you for waking me up at 3:30am to tell me you won the league" 🤣



Sir Alex Ferguson announcing Jurgen Klopp as the LMA manager of the year pic.twitter.com/ijpXLz6Btw — Football Daily (@footballdaily) July 27, 2020

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ونال كلوب جائزة أليكس فيرغسون يوم الاثنين بعد اختياره كأفضل مدرب في العام، من رابطة مدربي الدوري الإنجليزي، حيث قاد ليفربول لحصد اللقب لأول مرة في 30 عاما.

وضمن ليفربول حسم اللقب عندما فاز تشيلسي 2-1 على مانشستر سيتي مساء يوم خميس قرب نهاية يونيو، لكن كلوب انتظر عدة ساعات قبل أن يحاول التواصل مع أسطورة التدريب الإسكتلندي.

وساهم فيرغسون في تفوق يونايتد على غريمه ليفربول وقاده لإحراز لقب الدوري 13 مرة بين 1993 و2013 ويرتبط بعلاقة قوية مع كلوب حتى أنه سبق أن رشح المدرب الألماني لتولي المسؤولية في "أولد ترافورد".

المصدر: "رويترز"