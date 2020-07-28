رسميا.. وسط ليفربول ينتقل إلى برايتون في صفقة مجانية

تعاقد فريق برايتون الإنجليزي لكرة القدم، يوم الاثنين، مع لاعب وسط ليفربول، آدم لالانا، في صفقة انتقال حر.

ووقع لاعب منتخب إنجلترا السابق، المتوج مع ليفربول بلقب الدوري هذا الموسم، على عقد لمدة 3 أعوام مع برايتون الذي حل في المركز الخامس عشر.

وتنافست فرق إيفرتون وليستر سيتي وبيرنلي على الحصول على خدمات اللاعب البالغ 32 عاما، والذي انتهى عقده مع ليفربول بعد مباراته الأخيرة الأحد التي فاز فيها على المضيف نيوكاسل 3-1، لكن لالانا اختار الانضمام لفريق المدرب غراهام بوتر.

وفاز لالانا خلال فترة لعبه مع ليفربول بدوري أبطال أوروبا، والدوري الممتاز، والكأس السوبر الأوروبية وكأس العالم للأندية.

😁 It’s official!



✍️ Albion are delighted to announce the signing of Adam Lallana on a three-year contract!#BHAFC 🔵⚪️ — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) July 27, 2020

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ولعب لالانا مع منتخب "الأسود الثلاثة" 34 مباراة طيلة مسيرته، وشارك في الموسم الحالي مع الـ"ريدز" في 22 مباراة في جميع المسابقات.

ولم يشارك لالانا منذ استئناف النشاط الكروي في البلاد بعد أكثر من ثلاثة أشهر من التعليق بسبب وباء فيروس كورونا المستجد، في أي مباراة مع ليفربول.

وخاض لالانا منذ قدومه من ساوثهامبتون عام 2014، 196 مباراة في الدوري الممتاز، سجل خلالها 30 هدفا ومرر 28 كرة حاسمة.

المصدر: "أ ف ب"