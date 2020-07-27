إقالة مدرب بلجيكي في تنزانيا بسبب وصفه الجماهير بـ"الكلاب والقردة"

استغنى نادي يونغ أفريكانز التنزاني لكرة القدم عن خدمات مدربه البلجيكي لوك إيميل اليوم الاثنين، بعد تعليقات عنصرية صدرت عنه في مؤتمر صحفي وصف فيها جماهير فريقه بأنهم "قردة وكلاب".

وأقال يونغ أفريكانز المدرب كثير الترحال الذي عمل في 10 دول إفريقية مختلفة في آخر عشر سنوات بعد تصريحات أعقبت التعادل 1-1 مع متيبوا الأربعاء الماضي.

وقال المدرب إن سخرية الجماهير من تغييراته الخططية في المباراة أظهرت مدى جهل المشجعين باللعبة.

وأضاف: "إنهم أغبياء تماما في هذه البلاد. يمكنهم فقط الصراخ. إنهم مثل القردة والكلاب التي تنبح فقط. يمكنهم فقط القيام بذلك. لا يفقهون شيئا".

وانتظر النادي حتى آخر مباراة في الموسم أمس الأحد لإقالة المدرب البالغ من العمر 60 عاما.

وقال النادي في بيان: "مجلس إدارة يونغ أفريكانز يشعر ببالغ الحزن من التصريحات العنصرية للمدرب لوك إيميل والتي نقلتها العديد من وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف البيان: "بسبب هذه التصريحات غير الرياضية قرر مجلس إدارة النادي الاستغناء عن خدمات لوك إيميل اعتبارا من اليوم وسيراقب مغادرته البلاد في أسرع وقت ممكن".

Taarifa kwa Umma. pic.twitter.com/shY3x1oyIQ — Young Africans SC (@yangasc1935) July 27, 2020

من جهته، نفى إيميل أن تكون تعليقاته موجهة لجماهير النادي، وقال في لقاء صحفي: "لقد أثارني مشجع من فريق سيمبا المنافس واعتذرت يوم الجمعة عن تعليقاتي".

Yanga coach Luc Eymael comments on Saturday:



“I don’t enjoy your country [Tanzania 🇹🇿]. You’re uneducated people. I am disgusted. I don’t have a car, WiFi or DSTV. These fans don’t know anything about ⚽️. It’s like monkeys or dogs when they’re shouting.” 👀



Breaking news EABL pic.twitter.com/ZuPwA5vf8G — 6iixer🙏 (@6iixboi) July 27, 2020

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وقال الاتحاد التنزاني لكرة القدم إنه سيوقع عقوبة انضباطية على المدرب وسيبلغ عنه الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".

المصدر: رويترز