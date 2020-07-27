 
مباشر

كلوب يتوج بجائزة أفضل مدرب في "البريميرليغ" هذا الموسم (فيديو وصور)

الرياضة

كلوب يتوج بجائزة أفضل مدرب في
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oemh

توج الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، بجائزة أفضل مدرب في "البريميرليغ" هذا الموسم، من قبل رابطة مدربي الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحصد كلوب الجائزة، بعدما قاد "الريدز" لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة منذ 30 عاما.

وأبدى كلوب سعادته الكبيرة بالجائزة خلال فيديو نشره ليفربول عبر حسابه الرسمي.

إقرأ المزيد
محمد صلاح يودع صديقه برسالة مؤثرة (فيديو)
محمد صلاح يودع صديقه برسالة مؤثرة (فيديو)

وبذلك، انتزع كلوب عرش مدرب مانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا، الذي احتكر الجائزة في الموسمين الماضيين.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا