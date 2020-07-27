كلوب يتوج بجائزة أفضل مدرب في "البريميرليغ" هذا الموسم (فيديو وصور)

توج الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، بجائزة أفضل مدرب في "البريميرليغ" هذا الموسم، من قبل رابطة مدربي الدوري الإنجليزي الممتاز.

مُستحقة للعبقري 😍



مدربنا يورغن كلوب يفوز بجائزة أفضل مدرب في الموسم من جمعية المدربين الإنجليزية @LMA_Managers 🏆👓 pic.twitter.com/dwe4ZIHleH — ليفربول (أبطال الدوري 🏆) (@LFC_Arabic) July 27, 2020

وحصد كلوب الجائزة، بعدما قاد "الريدز" لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة منذ 30 عاما.

وأبدى كلوب سعادته الكبيرة بالجائزة خلال فيديو نشره ليفربول عبر حسابه الرسمي.

"I have to say ‘thank you’ to a lot of people. I am here on behalf of my coaches." ✨



Another award for this incredible team 👏 pic.twitter.com/MpjUXmGYYD — Liverpool FC (Premier League Champions 🏆) (@LFC) July 27, 2020

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وبذلك، انتزع كلوب عرش مدرب مانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا، الذي احتكر الجائزة في الموسمين الماضيين.

المصدر: وكالات