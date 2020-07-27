الإصابة تبعد مبابي نحو 3 أسابيع وتهدد مشاركته أمام أتلانتا في دوري الأبطال
أعلن نادي باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، اليوم الاثنين، أن الإصابة ستبعد نجمه كيليان مبابي البالغ 21 عاما عن الملاعب ثلاثة أسابيع تقريبا.
وأوضح النادي الباريسي في بيان رسمي أن "التصوير الذي أجراه مبابي الاثنين أكد إصابته بالتواء في الكاحل مع إصابة في الرباط الخارجي. بعد هذه الإصابة، يستغرق وقت التعافي حوالي ثلاثة أسابيع".
Medical update - @KMbappehttps://t.co/2VBLnMGcEI— Paris Saint-Germain (@PSG_English) July 27, 2020
وأصيب مبابي بالتواء في الكاحل الأيمن في الدقيقة الـ26 في المباراة النهائية لمسابقة الكأس المحلية ضد سانت إتيان (1-0)، بعد تدخل عنيف من قائد المنافس، لويك بيران، عوقب على إثره ببطاقة حمراء.
واضطر مبابي إلى ترك أرضية الملعب في الدقيقة 33 لزميله الإسباني بابلو سارابيا.
Durísima entrada a Kylian Mbappé en la final de la Copa de Francia.— Luis Herrera (@luisrha) July 24, 2020
El PSG juega los cuartos de final de la Champions League contra el Atalanta en menos de tres semanas.pic.twitter.com/p5HOAkodqE
Mbappé qui sort sur cet horrible tacle ! #PSGASSEpic.twitter.com/X6OlKXNJv9— Ultrasfoot (@UltrasfootC) July 24, 2020
وخرج مبابي من أرض الملعب دامعا، وعاد في وقت لاحق وهو يستخدم عكازين للمشي، وقد لف كاحله.
ويؤكد هذا التشخيص الغياب المتوقع لمبابي عن المباراة النهائية لمسابقة كأس الرابطة المحلية ضد ليون يوم الجمعة المقبل، كما سيدخله في سباق مع الزمن للمشاركة مع فريق العاصمة في الدورة المجمعة (الأدوار النهائية) لمسابقة دوري أبطال أوروبا المقررة في العاصمة البرتغالية لشبونة، حيث يسعى باريس سان جرمان إلى الذهاب بعيدا في المسابقة.
وفي حال غياب مبابي عن المواجهة ضد أتلانتا في الـ12 من أغسطس، سيكون بإمكانه العودة إلى صفوف فريقه، في حال تأهله، في الدور نصف النهائي المقرر في الـ18 من أغسطس، أو حتى المباراة النهائية المقررة في 23 منه، علما بأن النادي الباريسي لم يسبق له بلوغ المباراة النهائية للمسابقة القارية العريقة في تاريخه.
المصدر: أ ف ب