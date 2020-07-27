موراي يستعد "ذهنيا" للمشاركة في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس

كشف البريطاني أندي موراي أنه يستعد "ذهنيا" للمشاركة في "فلاشينغ ميدوز"، إحدى البطولات الأربع الكبرى، الشهر المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية، وسط جائحة فيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن تعاود دورات المحترفين نشاطها في الـ22 من أغسطس المقبل بدورة سينسيناتي الأمريكية للماسترز (1000 نقطة)، بحسب الموقع الالكتروني لرابطة المحترفين، والتي ستأتي قبل نحو أسبوع من انطلاق بطولة "فلاشينغ ميدوز" في 31 منه.

وكانت عودة المحترفين مقررة من خلال دورة واشنطن في 14 أغسطس، قبل أن يتم الإعلان عن إلغائها بسبب "استمرار عدم اليقين بشأن جائحة كوفيد-19".

ويشارك موراي، المصنف أولا عالميا سابقا، في دورة "باتل أوف ذي بريتس تيم تنس" هذا الأسبوع في لندن، مبقيا عينه على مشاركة محتملة في "فلاشينغ ميدوز" التي حقق لقبها عام 2012.

Andy Murray and Johanna Konta both preparing to play US Openhttps://t.co/dTchBoJ9nz — Metro Sport (@Metro_Sport) July 26, 2020

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وقال موراي البالغ 33 عاما في حديث لصحيفة "ميترو" البريطانية: "علينا أن نحاول وأن نستعد بهذه الطريقة. قبل أربعة أو خمسة أسابيع كانت لدينا شكوك كبيرة حيال الأمر، ولكن عليك أن تبدأ بالاستعداد ذهنيا في مرحلة ما، وتبدأ بالتخطيط لذلك (العودة)".

وتابع: "أخطط لمحاولة أن أكون في حال جيدة للمشاركة في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة. لو لم تكن على الروزنامة لكان اختلف جدول تدريباتي. لذا نعم، أخطط ذهنيا على أنها ستقام".

واعترف حامل لقب ثلاث بطولات كبرى أنه لا زال "قلقا" من استئناف المنافسات، إلا أنه يأمل أن تعود منافسات الكرة الصفراء مثل الرياضات الاخرى.

وعلقت رابطتا المحترفين والمحترفات، المنافسات منذ مارس الفائت، بسبب الأزمة الصحية الناتجة عن "كوفيد-19".

وعلى عكس ترتيبهما المعتاد، ستسبق بطولة الولايات المتحدة، بطولة رولان غاروس الفرنسية التي تم تأجيلها سابقا من موعدها الأولي، وباتت في الفترة بين 27 سبتمبر و11 أكتوبر، وقبلها تقام دورتا الماسترز في مدريد وروما في 13 و20 سبتمبر تواليا.

المصدر: أ ف ب