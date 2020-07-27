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قطر تسعى لاستضافة حدث رياضي عالمي جديد عام 2032

الرياضة

قطر تسعى لاستضافة حدث رياضي عالمي جديد عام 2032
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أعلنت قطر رسميا عن رغبتها باستضافة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2032، أي بعد 10 سنوات من احتضانها مونديال 2022، لتنضم بذلك إلى مجموعة من الدول المهتمة بتنظيم هذا الحدث الرياضي.

وكشف مكتب الاتصال الحكومي القطري في بيان، أن اللجنة الأولمبية القطرية أعلنت تقدمها رسميا بطلب إلى اللجنة الأولمبية الدولية للانضمام إلى "الحوار المتواصل" وغير الملزِم حول استضافة إحدى النسخ المقبلة من دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية اعتبارا من نسخة عام 2032.

وأكد أن قطر سلمت طلبها عبر خطاب رسمي إلى المقر الرئيسي للجنة الأولمبية الدولية في مدينة لوزان السويسرية.

وقال رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، الشيخ جوعان بن حمد بن خليفة آل ثاني، في بيان إن "إعلان اليوم يمثل بداية حوار هادف مع لجنة التقصي عن الدول المستضيفة التابعة للجنة الأولمبية الدولية، لإظهار اهتمامنا بشكل أكبر وتحديد كيف يمكن للألعاب الأولمبية أن تدعم أهداف التنمية طويلة الأجل لقطر".

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وترغب الهند وكوينزلاند في أستراليا وشنغهاي الصينية في التقدم بطلبات الترشيح لتنظيم الألعاب الاولمبية في 2032، إضافة إلى ملف مشترك محتمل بين عاصمتي الكوريتين الجنوبية والشمالية، سيئول وبيونغ يانغ، بطلب تنظيم تلك الألعاب في البلدين.

وتقام نسخة 2021 في العاصمة اليابانية طوكيو بعدما تأجلت لعام بسبب فيروس كورونا المستجد، على أن تكون نسختا 2024 و2028 في باريس ولوس أنجلوس تواليا.

وفي حال نجحت قطر في الفوز، فستكون المرة الأولى التي ينظّم فيها الحدث الرياضي العريق في الشرق الأوسط، كما هو الحال بالنسبة لمونديال 2022.

المصدر: "وكالات"

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