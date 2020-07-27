نجم منتخب البرازيل السابق أوسكار يبدي استعداده لتمثيل الصين

أكد لاعب وسط شنغهاي سيبغ الصيني الحالي وتشيلسي ومنتخب البرازيل السابق، أوسكار، استعداده للدفاع عن ألوان منتخب الصين، إذا قام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بتغيير قوانينه.

وسئل أوسكار عبر شبكة "سي جي تي إن" الصينية الرسمية، إذا كان مستعدا للعب للمنتخب الصيني في حال تغيير القوانين، فأجاب: "يمكن أن أفكر بالأمر، نعم، لا سيما وأنه من الصعب اللعب لمنتخب البرازيل في الوقت الحالي، بسبب تواجدي هنا".

وأضاف: "لكن الجميع في الصين يعرفون مدى إجادتي اللعب، وفي النهاية إذا كان المنتخب الصيني بحاجة للاعب وسط جيد، أعتقد أنني قادر على المساعدة في هذا المجال".

وبحسب القوانين المعتمدة حاليا في "فيفا"، لا يستطيع أوسكار تمثيل منتخب آخر، لأنه خاض مع البرازيل بطولات رسمية بينها نهائيات كأس العالم 2014 التي استضافتها بلاده.

وكان أوسكار من بين أبرز لاعبي خط الوسط في العالم، قبل انتقاله من تشيلسي الإنجليزي إلى شنغهاي الصيني في يناير 2017، مقابل 60 مليون يورو (رقم قياسي في آسيا).

ودافع صاحب الــ28 عاما، عن ألوان منتخب "السيليساو" للمرة الأخيرة عام 2015، علما بأنه خاض في صفوفه 48 مباراة دولية.

وكانت السلطات الصينية قامت بتجنيس بعض اللاعبين في محاولة لتعزيز حظوظ منتخبها في بلوغ نهائيات مونديال قطر 2022، وكان المهاجم البرازيلي إلكيسون (31 عاما)، الذي يعرف الآن باسم "أي كيسين"، أول اللاعبين الأجانب المجنسين هناك، وقد خاض مع منتخب الصين أربع مباريات سجل خلالها ثلاثة أهداف.

المصدر: أ ف ب