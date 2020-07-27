محمد صلاح يغيب عن التشكيل المثالي للدوري الإنجليزي (صورة)

غاب النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول، عن التشكيل المثالي لموسم الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-2020، وفقا لما نشرته شبكة "هوسكورد" العالمية.

وكان ليفربول قد حسم لقب البطولة، الغائب منذ 30 عاما عن خزائن النادي، في الجولة الـ31، بعد خسارة الوصيف مانشستر سيتي أمام تشيلسي.

ونشرت شبكة "هوسكورد" العالمية التشكيل المثالي للدوري الإنجليزي، لهذا الموسم بعد انتهاء الجولة الـ38 والأخيرة من البريميرليغ، الأحد.

whoscored.com

ولم يتواجد محمد صلاح، الذي سجل 19 هدفا وصنع 10 آخرين، في التشكيل المعلن عنه، بينما حضر هناك زميله السنغالي ساديو ماني.

وجاءت التشكيلة على الشكل التالي:

حراسة المرمى: بيرند لينو (أرسنال).

خط الدفاع: لوكاس ديني (إيفرتون)، جيمس تاركوسكي (بيرنلي)، فان دايك (ليفربول)، ريكاردو بيريرا (ليستر سيتي).

خط الوسط: ساديو ماني (ليفربول)، جيمس ماديسون (ليستر سيتي)، كيفين دي بروين (مانشستر سيتي)، أداما تراوري (وولفرهامبتون).

خط الهجوم: أنتوني مارسيال (مانشستر يونايتد)، راؤول خيمينيز(وولفرهامبتون).

المصدر: whoscored.com