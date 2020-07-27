مشجعون برازيليون يوبخون لاعبي فريقهم بعد فوزهم في مباراة شكلية

وبخت مجموعة من مشجعي نادي ساو باولو البرازيلي لكرة القدم، لاعبي فريقهم، ووصفوهم بـ"الجبناء"، بعد فوزهم أمس الأحد، على جواراني، في بطولة ولاية ساو باولو.

وكان ساو باولو، تأهل بالفعل لدور الثمانية في بطولة ولاية ساو باولو، ولكنه فاز في مباراة تحصيل حاصل بالنسبة له، بنتيجة 3-1 على جواراني، رغم إشراكه تشكيلة أغلبها من البدلاء.

وأكد هذا الانتصار، تأهل كورنثيانز، غريم ساو باولو، إلى دور الثمانية في بطولة ولاية ساو باولو على حساب جواراني.

وأثارت النتيجة غضب بعض مشجعي ساو باولو، الذين أرادوا خسارة فريقهم حتى لا يتأهل كورنثيانز.

وقالت مجموعة المشجعين التي تدعى "إندبندينتي"، عبر حسابها على تويتر: "أهم شيء لم يكن الفوز، بل كان الابتسام".

وحذرت المجموعة، المدرب فرناندو دينيز، من الإقالة إذا لم يفز بالبطولة التي لم يحققها ساو باولو منذ عام 2005.

وتمتلك مجموعات المشجعين نفوذا غير معتاد في البرازيل، ويمكنها التأثير على قرارات الإدارة في اختيار اللاعبين والمدربين.

المصصدرر: رويترز