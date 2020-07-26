شاهد.. راموس ينشر صورة لزوجته ومولودهما الجديد

شارك المدافع الإسباني، سيرخيو راموس، قائد ريال مدريد، مشجعيه ومتابعيه في جميع أنحاء العالم عبر حسابيه الرسميين على موقعي التواصل الاجتماعي، "فيسبوك" و"تويتر"، بصورة لمولوده الجديد.

وعلق راموس على صورته مع زوجته وطفلهما الجديد، قائلا: "يسعدني جدا أن أقدم لكم ماكسيمو أدريانو، الذي ولد مساء في الساعة 18:56، ويبلغ وزنه 3.270 كغ".

وأضاف: "الأم والطفل بخير، ودائما فخور بك يا حياتي.. أحبك بجنون".

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ويأتي احتفاء الماتادور راموس بمولوده الجديد، بعد أسبوع فقط من احتفاله بتتويج بلقبه الخامس مع فريقه ريال مدريد بالدوري الإسباني، وللمرة 34 في تاريخه.

المصدر: وكالات