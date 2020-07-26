قائمة هدافي الدوري الإنجليزي النهائية.. فرحة لم تكتمل

توج الدولي الإنجليزي جيمي فاردي، مهاجم فريق ليستر سيتي، بلقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الذي أسدل الستار على منافساته اليوم الأحد.

وتربع جيمي فاردي على عرش صدارة هدافي "البريمير ليغ"، برصيد 23 هدفا، ولكن فرحته لم تكتمل بسبب هزيمة فريقه في عقر داره أمام مانشستر يونايتد "الشياطين الحمر" بهدفين من دون رد، وبالتالي فرط فريق "ثعالب ليستر" ببطاقة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

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وجاء المهاجم داني إنغز، هداف فريق ساوثهامبتون، في المرتبة الثانية، برصيد 22 هدفا أيضا، بعد تسجيله هدفا من ضربة جزاء الوحيدة له خلال الموسم، في شباك ضيفه شيفيلد يونايتد (3-1).

واكتفى المهاجم الغابوني بيير-إيميريك أوباميانغ، هداف فريق أرسنال، بالمركز الثالث، برصيد 22 هدفا أيضا (هدفان من ركلتي جزاء)، وأحرز هدفين لفريقه في مباراته اليوم، في شباك ضيفه واتفورد (3-2).

وتقدم جناح نادي مانشستر سيتي، رحيم ستيرلينغ، إلى المركز الرابع، برصيد 20 هدفا، بعد تسجيله هدفا من أهداف فريقه الخمسة، في مرمى نورويتش سيتي.

بينما اكتفى النجم المصري محمد صلاح، هداف ليفربول، الذي نال جائزة هداف الدوري الإنجليزي في آخر موسمين، بالمركز الخامس، برصيد 19 هدفا.

المصدر: RT