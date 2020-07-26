أحداث "درامية" في الجولة الختامية للدوري الإنجليزي الممتاز

أسدل الستار على منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الأحد، بأحداث درامية في الجولة الـ38 الأخيرة من "البريمير ليغ".

ومن أبرز الأحداث التي جرت في هذه الجولة، هو اقتناص فريق ماشستر يونايتد بطاقة العبور إلى دوري أبطال أوروبا "التشامبيونز ليغ"، من منافسه ليستر سيتي، وبفوزه عليه في عقر داره (2-0)، وفي المنافسة المباشرة بينهما.

ويدين فريق "الشياطين الحمر" بالفضل في انتصاره للاعبه البرتغالي، برونو فيرنانديز، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له، في الدقيقة 71 من ضربة جزاء، وللاعبه جيسي لينغارد، صاحب هدف الأمان الثاني، عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة.

واحتل ماشستر يونايتد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري، بعد هذا الفوز الثمين، برصيد 66 نقطة، بينما توقف رصيد ليستر "ثعالب ليستر" سيتي عند 62 نقطة، وبقي في المركز الخامس، ليكتفي بالمشاركة في الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

وفي مواجهات الصراع على البقاء في دوري الأضواء، نجح فريق أستو فيلا في الاحتفاظ بمقعده، عقب تعادله أمام مضيفه وست هام يونايتد، بهدف لمثله، ليحتل المركز السابع عشر على سلم ترتيب الدوري، برصيد 35 نقطة، مستفيدا من هزيمة واتفورد أمام أرسنال.

وسجل هدف أستون فيلا لاعبه خط وسطه جاك غراليش، في الدقيقة 84، ورد المهاجم الأوكراني أندريه يارمولينكو بهدف التعادل في الدقيقة التالية من زمن اللقاء.

بينما خرج فريق بورنموث بفوز بطعم الهزيمة من ملعب مضيفه إيفرتون (3-1)، ليرفع رصيده إلى 34 نقطة، ويتقدم إلى المركز الثامن عشر، ولكن ذلك لم يكن كافيا للهروب من شبح الهبوط رسميا.

وفرض فريق واتفورد بمقعده في الدوري الممتاز، عقب خسارته أمام آرسنال (2-3)، واحتلاله المركز التاسع عشر قبل الأخير.

وكان فريق نورويتش سيتي قد ودع دوري الأضواء منذ عدة جولات، واختتم مشواره في "البريمير ليغ" بهزيمة ساحقة أمام مانشستر سيتي بخماسية نظيفة، ليتوقف رصيده عند 21 نقطة، في قاع ترتيب الدوري.

بينما أكد فريق ليفربول جدارته بالتتويج بلقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمير ليغ" مبكرا، بفوزه على مضيفه نيوكاسل (3-1)، ليختتم موسمه بطريقة استثنائية، ويحتفل بجدارة واستحقاق، باللقب الذي طال انتظاره 30 عاما.

المصدر: RT