غيابات مؤثرة في تشكيلة ليفربول الأساسية لمواجهة نيوكاسل

كشف المدير الفني لنادي ليفربول، الألماني يورغن كلوب، تشكيلة فريقه الأساسية لمواجهة مضيفه نيوكاسل، اليوم الأحد، في المرحلة الـ38 الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وشهدت التشكيلة إبقاء الثلاثي، المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني، والبرازيلي فيرمينو على مقاعد البدلاء، بالإضافة إلى غياب القائد جوردان هندرسون، بسبب الإصابة.

وسيعتمد كلوب على التشكيلة التالية:

Our line-up for the final match of the 2019/20 @premierleague season 💪🔴#NEWLIV — Liverpool FC (Premier League Champions 🏆) (@LFC) July 26, 2020

أما نيوكاسل، فسيدخل المباراة بالأسماء التالية:

TEAM-NEWS 🚨



This is how we line-up for #NEWLIV this afternoon.



SUBS: K. Darlow, A. Carroll, Joelinton, Y. Muto, I. Hayden, D. Yedlin, S. Longstaff, K. Watts, J. Young.



HWTL! ⚫️⚪️ pic.twitter.com/Xky05xyoTq — Newcastle United FC (@NUFC) July 26, 2020

وكان ليفربول، حسم لقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لصالحه قبل عدة جولات، وستكون مواجهته ضد نيوكاسل مباراة تحصيل حاصل.

المصدر: RT