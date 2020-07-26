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غيابات مؤثرة في تشكيلة ليفربول الأساسية لمواجهة نيوكاسل

الرياضة

غيابات مؤثرة في تشكيلة ليفربول الأساسية لمواجهة نيوكاسل
Reuters
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كشف المدير الفني لنادي ليفربول، الألماني يورغن كلوب، تشكيلة فريقه الأساسية لمواجهة مضيفه نيوكاسل، اليوم الأحد، في المرحلة الـ38 الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وشهدت التشكيلة إبقاء الثلاثي، المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني، والبرازيلي  فيرمينو على مقاعد البدلاء، بالإضافة إلى غياب القائد جوردان هندرسون، بسبب الإصابة.

وسيعتمد كلوب على التشكيلة التالية:

أما نيوكاسل، فسيدخل المباراة بالأسماء التالية:

وكان ليفربول، حسم  لقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لصالحه قبل عدة جولات، وستكون مواجهته ضد نيوكاسل مباراة تحصيل حاصل.

المصدر: RT

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