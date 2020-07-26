ماكغريغور ردا على قائد ريال مدريد: ما رأيك يا سيرخيو؟ (فيديو)

قام المقاتل الإيرلندي الشهير، كونور ماكغريغور، البطل السابق لاتحاد "UFC" للفنون القتالية المختلطة (MMA)، بتصوير فيديو ردا على قائد ريال مدريد، سيرخيو راموس.

ويظهر ماكغريغور في مقطع الفيديو وهو يسجل هدفا بيسراه خلال لعبه بكرة القدم مع زملائه، وعلق على المنشور قائلا: "ما رأيك يا سيرخيو؟".

وكان سيرخيو راموس، صخرة دفاع ريال مدريد، نشر عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام" مقطع فيديو طريفا تم تسجيله أثناء تدريبات للفريق الملكي.

وسجل راموس هدفا صاروخيا من خارج منطقة الجزاء، أثناء تدريبات اللاعبين على التسديدات البعيدة، وقام بالاحتفال بهدفه بطريقة طريفة مقلدا المشية الاستعراضية الشهيرة التي كان يقوم بها كونور ماكغريغور على حلبات الفنون القتالية المختلطة.

يذكر أن كونور كان يمارس في شبابه لعبة كرة القدم، ولعب لفريق "لودرز سيلتيك" للنائشين، وفي الوقت نفسه كان يشجع مانشستر يونايتد.

المصدر: وكالات