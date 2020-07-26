كابيلو يكشف سبب تذبذب مستوى هازارد مع ريال مدريد

قال المدرب الأسبق لريال مدريد، الإيطالي فابيو كابيلو، إن البلجيكي إيدين هازارد، عانى كثيرا من أجل الوصول لمستوى التوقعات الكبيرة التي كانت منتظرة منه عقب انتقاله للنادي الملكي.

وجاء في تصريحات أدلى بها كابيلو لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "هازارد لم يكن نفس اللاعب الذي كان في تشيلسي، وتعرض لإصابات لمدة طويلة.. لم يندمج تماما (في إسبانيا)".

وأضاف المدرب الإيطالي، الذي توج الريال تحت قيادته بلقب الدوري الإسباني مرتين: "دائما كنت أعتبره لاعبا كبيرا، لكن مسؤولية اللعب في الريال ثقيلة، وتعثر هازارد تحت وطأة هذا العبء هذا الموسم.. بالتأكيد سيكون أفضل في الموسم المقبل".

وانضم هازارد إلى العملاق الإسباني قادما من نادي تشيلسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بناء على عقد لمدة خمسة أعوام مقابل 100 مليون يورو، ولكن اللاعب البالغ 29 عاما، لم يقدم ما كان منتظرا منه، وتراجع مستواه بشكل كبير مقارنة عما كان عليه في تشيلسي، الذي قاده للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين.

واكتفى هازارد بالمشاركة هذا الموسم في 21 مباراة فقط مع الريال في جميع المسابقات.

المصدر: رويترز