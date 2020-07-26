الكشف عن حالة تشافي الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا
أكد الإسباني تشافي هرنانديز، النجم السابق لنادي برشلونة والمدرب الحالي لفريق السد القطري، يوم السبت، أنه "بخير" بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وجاء إعلان النتيجة الإيجابية لفحص "كوفيد-19" الذي خضع له النجم السابق البالغ 40 عاما، عبر منشور في حسابه على تطبيق "انستغرام"، وحساب السد عبر "تويتر"، قبل ساعات من خوض الفريق مباراة ضد الخور، هي الأولى لحامل لقب الدوري القطري لكرة القدم بعد استئناف منافساته الجمعة، إثر توقف منذ مارس بسبب تبعات تفشي الجائحة.
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Avui no podré acompanyar el meu equip en la tornada a la competició oficial. David Prats, entrenador del filial de l’@alsaddsc, ocuparà el meu lloc com a cap de l’equip tècnic. Fa uns dies, seguint el protocol de @qsl, vaig donar positiu en l’últim test COVID19. Afortunadament em trobo perfectament, però seguint el protocol, continuaré aïllat fins que ho hagi superat. Quan els serveis mèdics m’ho permetin, m’incorporaré a la meva rutina i feina diàries amb més ganes que mai. Agraeixo a totes les autoritats, especialment als responsables de @qsl, @qfa i d’ @alsaddsc per posar a la nostra disposició tots els mitjans per a una detecció precoç que eviti més contagis i garanteixi el desenvolupament normal de la competició. Una abraçada i ens veiem aviat als camps de futbol! ⚽ _____ Hoy no podré acompañar al equipo en la vuelta a la competición oficial. En mi lugar y a la cabeza del staff técnico estará David Prats - entrenador del equipo filial de @alsaddsc - Hace unos días y siguiendo el protocolo de @qsl di positivo en el último test COVID19 que me realizaron. Afortunadamente me encuentro en perfecto estado pero, siguiendo el protocolo, aislado hasta que lo haya superado. Cuando las autoridades sanitarias me lo permitan, me incorporaré a mi rutina y trabajo diarios con más ganas que nunca. Agradezco a todas las autoridades y en especial a los responsables de @qsl, @qfa y de @alsaddsc el poner a nuestra disposición todos los medios para una detección precoz que evite mayores contagios y garantice un desarrollo normal de la competición. Un abrazo y nos vemos pronto en los campos de fútbol! ⚽️
ونقل السد عن تشافي قوله: "اليوم لن أتواجد مع الفريق في عودته للمنافسه أمام الخور، سينوب عني ديفيد براتس مدرب الفريق الرديف".
وأضاف: "قبل أيام وبحسب البروتوكول الطبي والإجراءات المتبعة من قبل مؤسسة دوري نجوم قطر جاءت نتيجة فحصي إيجابية (أي مصاب) في اختبار كوفيد-19".
وتابع: "لحسن الحظ أشعر أني بخير، لكني سأبقى في منزلي حتى أحصل على التصريح من جديد للعودة للعمل (...) سأكون حريصا جدا على العودة إلى روتين حياتي اليومي والعمل".
ويستضيف السد الخور في وقت لاحق ضمن المرحلة الـ18 من الدوري القطري، غداة استئناف المراحل الخمس المتبقية من الموسم.
وباتت إصابة تشافي بـ"كوفيد-19"، أول حالة تسجل رسميا في الدوري القطري. ووجه لاعب خط الوسط الدولي السابق الشكر الى جميع المختصين في هذا المجال الصحي ومنظمي البطولة وفريقه "لتوفير وسائل الكشف المبكر والحد من انتشار العدوى وضمان عودة المنافسة بشكل طبيعي". وناشدهم: "اهتموا بأنفسكم وأراكم قريباً في الملعب".
وهذا الموسم هو الأول لتشافي على صعيد الإدارة الفنية، بعدما اعتزل اللعب في مايو 2019 وهو مع السد.
وانضم تشافي إلى السد في العام 2015 بعد مسيرة مظفرة مع برشلونة أحرز خلالها 34 لقبا.
رفع مع برشلونة لقب دوري أبطال أوروبا أربع مرات، والدوري الإسباني ثماني مرات، وكأس إسبانيا ثماني مرات. وفي الفترة الذهبية للمنتخب الإسباني، نال كأس العالم 2010 وكأس أوروبا 2008 و2012، قبل أن ينتقل إلى السد على خطى نجوم آخرين اختاروا إنهاء مسيرتهم في الدولة الخليجية التي تستعد لاستضافة مونديال 2022.
المصدر: "أ ف ب"